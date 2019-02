Während ihrer Arbeit als Klinikseelsorgerin hat Christiane Bindseil viele sterbende Menschen begleitet. Zusammen mit ihrer Kollegin hat sie ein Buch geschrieben, aus dem sie in Leutershausen vorlas. Gerhard Müller begleitete die anrührende Lesung am Klavier. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "An der Grenze des Lebens wird spürbar, dass mehr zwischen Himmel und Erde ist, als wir begreifen können", sagt Christiane Bindseil. Sie hat es unzählige Male erlebt. Während ihrer Arbeit als Klinikseelsorgerin hat sie viele schwerstkranke und sterbende Menschen begleitet. Und als dann vor einigen Jahren die kontroverse Debatte über einen ärztlich assistierten Suizid aufkam, hatte sie das Gefühl, all diese sachlichen Argumente greifen in der Realität gar nicht wirklich. Davon will sie erzählen.

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Karin Lackus hat sie ein Buch geschrieben, mit Geschichten, die auf ihren täglichen Erfahrungen basieren. Die "echt" sind, obwohl sie erfunden sind. "Mir geht es gut, ich sterbe gerade", so heißt das Buch. Und daraus las Bindseil nun am Sonntag in der evangelischen Kirche vor, musikalisch begleitet von Gerhard Müller am Klavier.

"Ich wurde öfter darauf angesprochen, dass dieser Titel ja wohl eine Provokation wäre", erzählt sie noch vorher. "Aber das war überhaupt nicht so gemeint", betont sie. Dieser Satz sei das einzige reale und auch autorisierte Zitat in diesem Buch. Gesagt hatte es ihr "Lieblingspatient", den sie in seinen letzten Lebenstagen begleiten durfte. Vielleicht vermittle der Titel den Eindruck, sie würden das Sterben romantisieren. "Dass sich beim Sterben Abgründe auftun, das wollen wir überhaupt nicht wegreden", betont sie.

Auch wenn wir alle wüssten, dass das Leben endlich ist, bekäme diese Endlichkeit doch eine andere Qualität, wenn sie unmittelbar vor einem steht. Wenn Menschen eine schwerwiegende Diagnose erhalten, geraten einige in eine Schockstarre, andere realisieren es erst nach und nach oder gar nicht.

All das hat Bindseil erlebt und will mit ihren Geschichten Mut machen, dass auch im Sterben noch ganz viel Leben ist. Es folgen sechs berührende Geschichten, die allen Anwesenden sichtbar nahe gehen, zeigen sie doch, dass alle Menschen im Grunde die gleichen Fragen und Ängste haben. Wie sage ich es meinen Angehörigen? Was kommt nach dem Tod? Was habe ich aus meinem Leben gemacht?

Oft hat Bindseil erlebt, dass Menschen das Bedürfnis haben, eine Lebensbilanz zu ziehen. "Manche tragen große Lasten mit sich herum", sagt sie. Über die sie zeitlebens mit niemandem sprechen konnten, die sie im Angesicht des Todes aber noch loswerden möchten. So wie einer ihrer Patienten, der über seine Zeit als Soldat erzählt. Ein anderer Patient war gar nicht mehr ansprechbar. Er hatte keine Angehörigen, und eine Patientenverfügung gab es nicht. Eine Geschichte von dem Dilemma, die Wünsche eines gänzlich fremden Menschen zu ergründen. Und da ist die Patientin, die die Tabletten in ihrer Schublade sammelt, um "dieser furchtbaren Angst" ein Ende zu setzen.

Der Tod ist ein Wort, das viele Sterbende und Angehörige nicht in den Mund nehmen. Obwohl es so wichtig wäre, darüber zu sprechen. Manchen hilft es, sich vorzustellen, was sie da oben beim Herrn Jesus alles machen wollen. "Natürlich wissen wir alle, dass das nur Bilder sind. Aber was haben wir denn besseres als Bilder?", sagt Bindseil. Ihre letzte Geschichte ist die ihres Lieblingspatienten. "Mit so viel Begeisterung wie er ist noch keiner gestorben", erzählt sie lächelnd. Sterben wollte er auf keinen Fall an einem Donnerstag, weil sich da immer seine Wandergruppe trifft. Und das Sterben machte ihm schon deswegen Spaß, weil er sonst nie so viel Zeit mit seiner Familie verbracht hätte.

Ganz sicher auch durch die sensible musikalische Interpretation der Textstellen war dies eine wahrhaft anrührende Lesung, die bewusst machte, wie kostbar die Zeit des Lebens, aber auch die Zeit des Sterbens ist.