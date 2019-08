Das frühere Gasthaus "Zur goldenen Krone" in der Kreuzgasse - mit einer über 200-jährigen Gastronomie-Geschichte - hat einen neuen Besitzer. Noch will der Käufer mit seinen Plänen nicht an die Öffentlichkeit gehen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Eines der geschichtsträchtigsten Gebäude Leutershausens ist verkauft: Das ehemalige Gasthaus "Zur goldenen Krone" in der Kreuzgasse 8 hat einen neuen Besitzer, wie die Schriesheimer Immobilienmaklerin Eva Löweneck der RNZ bestätigte. Die bisherige Eigentümerin hatte sie im März mit dem Verkauf beauftragt.

Und am 12. August wechselte nun das schöne Fachwerkhaus den Besitzer. "Wir sind zufrieden", sagte Löweneck über den Ausgang der Verkaufsverhandlungen, ohne jedoch den genauen Preis nennen zu wollen. Er sei aber nahe an den ursprünglichen Vorstellungen dran. Für 900.000 Euro wurde das Gebäude angeboten.

Wer das 642 Quadratmeter große Grundstück mit einer Wohnfläche von 537 Quadratmetern und 17 Zimmern nun gekauft hat, wollte die Maklerin nicht sagen. "Der Käufer möchte noch nicht an die Öffentlichkeit gehen", sagte sie der RNZ. Zu einem späteren Zeitpunkt könne er es sich aber vorstellen. Auch über sein Vorhaben konnte die Maklerin keine Auskunft geben. Löweneck verriet aber zumindest, dass der Käufer von der Bergstraße kommt.

Wer möchte, kann ein Stück der über 200-jährigen Gasthaus-Geschichte erwerben, denn die Familie Egle will einen Flohmarkt veranstalten, bei dem man Gegenstände aus der "Krone" erwerben kann. Der Flohmarkt findet am Samstag, 7. September, von 10 bis 14 Uhr statt.

Laut Löweneck kann praktisch alles erworben werden: angefangen vom alten Stammtisch über Lampen, Stühle, Tische, Sofas, altes Mobiliar, Bilder, Geschirr, ein altes Klavier bis zu einer alten Kasse. "Das Ganze findet in der Krone selbst statt, sodass sich die Menschen auch noch mal verabschieden können", sagte die Maklerin. Und das könnte manchem am Herzen liegen, denn das Gebäude in der Kreuzgasse, das seit 2013 leer steht, hat eine lange Geschichte und war Ort von vielen Hochzeitsfeiern oder auch Proben des MGV 1884.

Das bezeugt auch eine Tafel am einstigen Gasthaus, die zum "Historischen Ortsrundgang" gehört. Eine Bebauung an dieser Stelle ist demnach seit 1686 bezeugt. Das heutige Haus wurde 1810/11 als Gastwirtschaft errichtet und ist eng mit der Geschichte der etwa 1838 von Peter Förster gegründeten Brauerei verbunden. Um 1860 kaufte sein Sohn Adam Förster das Gasthaus. 1879 erwarb dessen Sohn Martin das Leutershausener Gasthaus "Zum Löwen" und begann für den Eigenbedarf Bier zu brauen. Sein jüngerer Bruder, der spätere Bürgermeister Adam Förster junior, übernahm 1883 von den Eltern die "Goldene Krone"; der Braubetrieb im "Löwen" wurde ab jetzt von den Brüdern gemeinschaftlich geführt. Seit etwa 1885 entwickelte sich am "Neuen Weg" ein großer, modern ausgestatteter Brauereibetrieb. Das Förster-Bier erfreute sich schnell großer Beliebtheit, zeitweise hatte die Brauerei über 20 Fuhrwerke in Betrieb.

Um 1905 ließen die Brüder sich repräsentative Häuser bauen - die heutige "Alte Villa" und ein ähnliches Gebäude in der Friedrichstraße. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Brauerei ihren Niedergang; es kam zu einem weitgehenden Abbruch der Gebäude.

Von 1902 bis 2013 wurde das Gasthaus "Zur goldenen Krone" von den Familien Körper und Egle und wechselnden Pächtern weitergeführt. Zuletzt hieß es "Corona d’Oro" und bot italienische Gerichte an.

Nun darf man gespannt sein, was der neue Eigentümer aus dem Gebäude macht und ob er die lange Gastrogeschichte vielleicht fortschreiben möchte.