Bei der Flüchtlingsunterkunft in der Ladenburger Straße soll entweder noch in diesem oder spätestens im nächsten Jahr ein Gemeinschaftsgarten entstehen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Das Projekt "Gemeinschaftsgarten" ist in Edingen-Neckarhausen ein großer Erfolg und die Ernte reichhaltig. Nun soll ein solcher Garten, den Flüchtlinge und weitere Interessierte gemeinsam bewirtschaften, auch in Leutershausen entstehen.

"Es ist richtig, dass vonseiten der Gemeinde bereits ein Grundstück abgesteckt wurde", bestätigte die Hirschberger Integrationsmanagerin Nassim Alizadeh vom DRK-Kreisverband Mannheim auf RNZ-Anfrage. Nördlich der Containeranlage in der Ladenburger Straße sollen auf einem gut 20 Quadratmeter großen Areal Pflanzen und Gemüse wachsen und gedeihen.

Eigentlich war angedacht, bereits am heutigen Freitag beim Kürbisfest in der Unterkunft den ersten Spatenstich zu machen. "Leider macht uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung, und ich habe mit meinem Kollegen beschlossen, dass wir den Start verschieben", sagt Alizadeh bedauernd. Sie will sich nun umhören, ob es Bewohner gibt, die dieses Jahr noch starten wollen, ansonsten soll es mit dem Projekt 2020 losgehen.

Matthias Schneble, ebenfalls vom DRK und Projektkoordinator, hofft, dass es ein so großer Erfolg wie in Edingen-Neckarhausen wird. "Dort ist das Projekt richtig gut angelaufen und hat sich quasi verselbstständigt", ist Schneble begeistert. Ehrenamtliche und Flüchtlinge arbeiten hier gemeinsam und haben dafür gesorgt, dass neben dem Nutzgarten auch noch ein schöner Platz zum Verweilen entstanden ist. Die Ernte ist so reichhaltig, dass nicht nur die Bewohner der Wohnanlage "Am Nussbaum" mit Obst und Gemüse versorgt werden können, sondern auch "Die Tafel" und ein Laden.

Ähnlich wie in der Neckargemeinde soll man auch in Hirschberg durch die Gartenarbeit ins Gespräch kommen. Es sei eine Gemeinschaftsidee von Flüchtlingen, Ehrenamtlichen und ihr selbst gewesen, hier ebenfalls einen Garten aufzubauen, erzählt Alizadeh. Bislang haben sich auf einer Liste erst zwei Bewohner der kommunalen Anschlussunterbringung eingetragen. Aber sie ist optimistisch, dass sich noch weitere anschließen werden.

Schneble hofft auch, dass sich noch einige interessierte Hirschberger finden, die beim Projekt mitanpacken, vielleicht eine Tomatenpflanze oder einfach nur ihr Wissen spenden. Das Projekt wird über Spenden im Rahmen des DRK-Projekts "ProMa" finanziert, das sich an geflüchtete Männer und Familien richtet und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert wird. Der Projektkoordinator findet, dass die Gemeinde schon durch das Abstecken des Areals ihre positive Einstellung gegenüber dem Vorhaben gezeigt hat. Nun würde er sich freuen, wenn Hirschberger und Flüchtlinge den Garten erblühen lassen – für eine gelebte Integration.

Info: Wer das Projekt unterstützen möchte oder Fragen dazu hat, wendet sich an Nassim Alizadeh, E-Mail: Nassim.Alizadeh@DRK-Mannheim.de, oder Matthias Schneble, E-Mail: Matthias.Schneble@drk-mannheim.de oder Handy 0151/541 96 457.