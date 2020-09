Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Etwas verlassen hängen sie da, die Hinweisschilder zur "Heisemer Storchekerwe" ohne ersichtliches Datum an den Ortseingängen. Coronabedingt gab es in diesem Jahr kein Kerwegeschehen für die Bürger am Wochenende, doch sah sich der Sing- und Volkstanzkreis (SVK) Leutershausen verpflichtet, seine "Heisemer Storchekerwe" zum 35. Geburtstag doch ein wenig im kleinen Kreis zu begehen.

Dieser vom SVK gefertigte Kerwebutton wird in die Geschichte eingehen. Foto: Brand

"Un’ fällt die ganze Welt in Scherwe, mir feiern trotzdem unsere Storchekerwe", reimte Kerweschlackl Jürgen Gustke. Aufgrund des regnerischen Wetters stand auch noch das für Samstag geplante kleine Kerweprozedere auf der Kippe. Da regte sich aber Widerstand bei den Kerwebuwe, die den Kerwebaum auf jeden Fall am Rathausplatz aufstellen wollten. Kerweborscht Max Ost unterstützte die Mannschaft beim Aufrichten der Fichte mit seinem Gabelstapler.

Die Kerwefichte wurde trotz des regnerischen Wetters am Rathausplatz aufgestellt. Foto: Brand

Als man dann im Beisein von Ehrenbürgermeister Werner Oeldorf die Fahne mit dem alten Ortswappen am Fahnenmast anbrachte, erklang das "Badner Lied" auf dem Rathaus-Glockenspiel – zur Freude aller. Kaum war das letzte Erinnerungsfoto vor dem Kerwebaum geschossen, fing es wieder an zu regnen. Schnell nahm man noch einen Umtrunk vor dem Rathaus ein.

Zum Feiern trafen sich Kerwebuwe und -mädschern am späten Nachmittag unter zwei großen SVK-Zelten auf dem Areal von Getränke Ost. Zuvor bekamen alle SVK-ler noch eine von Eva Bickel extra zur Kerwe gestaltete Corona-Maske. Diese samt aktuellem Kerwe-Button überreichte Gustke auch Bürgermeister Ralf Gänshirt. Am Abend fand der "Kerweschmaus" im Gasthaus "Zur Bergstraße" statt. Eine SVK-Abordnung besuchte am Sonntag den Erntedankgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde.