Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Langsam rollen die ersten Töne von Alan Parson Projects "Eye of the sky" an. Wolfgang Amann, Gründer der T-Band, mag das, wenn ein Stück verhalten startet und dann dem Publikum die volle Dröhnung verschafft. Fraglos hat die seit 28 Jahren bestehende Combo ein Händchen für musikalische Dramaturgien.

Und dafür, wie man sein Publikum bei Laune hält. Auch am Freitagabend zeigte sich die Band beim Auftakt der Storchekerwe auf dem Hof der Martin-Stöhr-Schule auf Zuruf als lebendige Jukebox und erfüllte spontan, vor allem aber handwerklich versiert und mitreißend, alle Wünsche nach krachenden Nummern aus Rock und Pop oder soften Balladen.

Neu ins Programm hat es das von Joe Cocker so genial interpretierte "You can leave your hat on" geschafft, quasi Tobias Rell gewidmet, zusammen mit Knut Probst und Marco Weber einer der drei Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Storchekerwe. Der gut behütete Rell freute sich - nicht nur über das Lied, sondern auch am guten Zuspruch gestern Abend. "Wir sind ein bisschen überrascht, wie voll es ist. Und es ist doch schön, dass Jüngere und Ältere hier zusammen feiern", meinte er.

Möglich gemacht hat das die IG vor neun Jahren, als sie es nach zweijähriger Vorlaufzeit schaffte, der Leutershausener Kerwe einen weiteren Akzent zu verleihen, der gerade jüngere Besucher ansprechen sollte. Seitdem ist die T-Band dabei, und das sehr gerne, wie Amann betont. "Für uns ist die Storchekerwe immer ein Highlight im Kalender", sagte er. "Diese Leute hier tun etwas für den Ort und widmen das Ganze auch noch einem guten Zweck. Das ist super und das unterstützten wir natürlich."

Hintergrund Storchekerwe-Programm Samstag, 21. September > 12 Uhr Kerwesupp un Kerwekuche vom ev. Kindergarten, Stöhr-Schule > 15.30 Uhr Umzug zur Eröffnung, Treffpunkt am Hirschberger Rathaus > 16 Uhr Eröffnung der 34. "Heisemer Storchekerwe" an der Martin-Stöhr-Schule, Vereidigung der Kerweborschte, Stellen der Kerwefichte, Übergabe vom Kerwekuchen [+] Lesen Sie mehr Storchekerwe-Programm Samstag, 21. September > 12 Uhr Kerwesupp un Kerwekuche vom ev. Kindergarten, Stöhr-Schule > 15.30 Uhr Umzug zur Eröffnung, Treffpunkt am Hirschberger Rathaus > 16 Uhr Eröffnung der 34. "Heisemer Storchekerwe" an der Martin-Stöhr-Schule, Vereidigung der Kerweborschte, Stellen der Kerwefichte, Übergabe vom Kerwekuchen und -wein an den Bürgermeister, Kerweböller durch den SV Hirschburg, Grußworte und Eröffnungstanz > 17 Uhr Platzkonzert mit dem Musikverein Dossenheim; "Storcherennen" mit Prämierung > 19 Uhr Live-Musik im Kerwedorf mit der Band "Fresh" aus Franken Sonntag, 22. September > 11 Uhr Frühschoppen mit der Kapelle "AM" > 13.30 Uhr Treffen aller Umzugsteilnehmer am Hirschberger Rathaus > 14 Uhr Kerweumzug; anschließend Kerweredd und Hammeltanz im Kerwedorf; buntes Programm mit Musik und Vorführungen Montag, 23. September > 10 Uhr Frühschoppen in den Gasthäusern > 15 Uhr Seniorenkerwe in der Aula der Martin-Stöhr-Schule mit dem "Original Odenwaldset", dem SVK Kerwevolk und dem Kerweschlackel > 20 Uhr Ausklang der "Heisemer Storchekerwe", Gasthäuser. (wabra)

Tatsächlich ist der Erlös aus der Auftaktveranstaltung einer sozialen Einrichtung gewidmet. In diesem Jahr wird "Hirschberg hilft" eine Spende erhalten. "Und je nach Erlös noch eine weitere Einrichtung. Aber das wissen wir noch nicht genau", meinte Rell dankbar, dass weitere Sponsoren wie der Getränkemarkt Ost, die Volksbank, der Obsthof Volk, das "Schabernack" in Weinheim und die Winzergenossenschaft den Benefizcharakter mit befördern. "Und die Gemeinde stellt uns die Schilder hin und macht die Absperrungen - eben die ganze Logistik", sagte Rell und schickte ein Dankeschön auch gen Bauhof.

Nicht zuletzt sei die Kooperation mit dem für die weiteren Kerwe-Tage zuständigen Sing- und Volkstanzkreis (SKV) einfach wunderbar und unkompliziert. Das bestätigte wiederum dessen Vorsitzender Jürgen Gustke. "Das ist ein gutes Miteinander."

Er hoffte, dass alles friedlich bleibe, habe da aber wenig Zweifel. "Wir zelebrieren hier ja noch unsere Dorfgeselligkeit." Von der Bühne her griff sich Klaus Schenks warme und starke Stimme bei "Free fallin" Raum. "Eine Hommage an Tom Petty und Grüße nach dort oben", sagte Wolfgang Amann mit Blick gen Himmel.

Nicht wenige Stücke aus dem schier unerschöpflichen Repertoire der Band sind Mitbringsel von Reisen, die dort gehört wurden, berührt haben und für gut befunden wurden. Bei "Sympathy for the Devil" machten die Jungs die Stones stolz und servierten zum Abschied die BAP-Hymne "Verdamp lang her", das Stück, das sie beim ersten Auftaktabend vor neun Jahren auch dabei hatten.

Für die Lichteffekte zeichnete Florian Tomuschat verantwortlich. Amann lobte: "Das sind diese jungen innovativen Leute, die wir brauchen können." Ohne Frage. Und der Ort braucht Bands wie diese und einen Auftakt der Kerwe wie gestern Abend. Nach Maß eben.