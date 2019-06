Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Streng genommen ist Christoph Kiefer ein "Noigeplackter", denn seine ersten zwei Lebensjahre verbrachte er in Dossenheim. "Aber ich bin hier mittlerweile angekommen und fühle mich sehr wohl", sagt der Leutershausener. Das Ortsgeschehen hat er schon immer interessiert verfolgt und freute sich daher sehr, als ihn die Freien Wähler Anfang 2018 ansprachen, ob er nicht bei der Gemeinderatswahl kandidieren wolle.

Gesagt, getan: Kiefer trat in die Wählervereinigung ein und wurde mit 1480 Stimmen im Mai in den Gemeinderat gewählt. Am 25. Juni wird er als solcher verpflichtet und damit Teil der fünfköpfigen Fraktion der Freien Wähler.

Warum er sich für sie entschieden hat? "Zum einen hat mir das Programm zugesagt", erklärt der 30-Jährige. Und zum anderen finde er es gut, nicht an eine bundespolitische Parteilinie gebunden zu sein; sich nur dem Gemeinwohl Hirschbergs verpflichtet zu fühlen.

Apropos: Hierfür könnte auch Kiefers Beruf - er ist Steuerberater - nicht schaden. Denn bekanntermaßen muss sich der neue Gemeinderat gleich in seiner ersten Sitzung mit einem Nachtragshaushalt befassen. Der Leutershausener arbeitet in Heidelberg bei "Falk", einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Abitur hat er in Weinheim am Werner-Heisenberg-Gymnasium gemacht und, ebenfalls in der Zweiburgenstadt, bei der Awo seinen Zivildienst absolviert.

Dann verschlug es ihm zum Studium der Wirtschaftswissenschaften nach Mainz, das er mit Bachelor und später mit Master abschloss. Ein Semester lang studierte er auch in China. "Das war eine sehr interessante Erfahrung", sagt Kiefer. Chinesisch könne er aber kaum, nur ein paar Brocken. Daher fand die Verständigung dort, beispielsweise im Taxi, vor allem mit Händen und Füßen statt.

Von der großen weiten Welt ging es wieder zurück ins beschauliche Leutershausen. 2015 fing er bei "Falk" in Heidelberg an und hat in diesem Jahr sein Steuerberaterexamen bestanden. "Ich bin etwas aus der Art geschlagen", meint Kiefer und lacht. Denn sein Vater und sein Bruder sind beide Zahnärzte. Und auch der Opa war einer.

Dennoch gibt es auch verbindende Elemente. "Wir gehen in Leutershausen zusammen zur Jagd", sagt Christoph Kiefer. Ein Hobby, in das er reingewachsen sei. Denn auch der Opa war ein begeisterter Jäger. Kiefer spielt zudem bei den "Herren 30" des TC Leutershausen (TCL) Tennis in der Oberliga. "Vielleicht können ,Fipo‘ und ich ja zusammen im Doppel antreten", meint der Neugemeinderat mit einem Augenzwinkern.

Denn Jörg Büßecker, ebenfalls Neugemeinderat, allerdings für die SPD, hatte angekündigt, Deutscher Tennismeister der Steuerberater werden zu wollen. Bei "Fipo", mit dem er sich gut versteht, hat er einst ein Praktikum gemacht. Und dessen Tochter arbeite in seiner Abteilung, erzählt Christoph Kiefer.

Wie auch "Fipo" liegt ihm das Thema "Gewerbe" am Herzen. "Ich habe viel mit Mittelständlern zu tun." So wolle er sich für eine Stärkung und Wiederbelebung des Einzelhandels sowie die Ansiedelung von Gewerbe ansetzen.

Dadurch, dass die Gewerbesteuereinnahmen Hirschbergs wichtigste Einnahmequelle seien, könnte man durchaus "mit Ziel und Maß" den Gewerbepark erweitern, ohne jedoch jegliche freie Fläche zuzupflastern. Wobei er noch einmal deutlich machte, dass es sich bei den voraussichtlichen Steuermindereinnahmen nur um eine Prognose handelt. Dann wird er, auch beruflich bedingt, durchaus das Thema "Finanzierbarkeit von Projekten" im Blick haben.

Ebenfalls am Herzen liegen ihm die Vereine. Weshalb er es bedauert, dass der Vorschlag der Freien Wähler, die Jugendarbeit der Vereine höher zu fördern, keine Mehrheit fand. "Dabei haben die Vereine hier eh schon Probleme", sagt Kiefer. An dieser Stelle sollte die Gemeinde auf jeden Fall mehr unterstützen, findet er.

Ohnehin liegt ihm die Vereinsförderung am Herzen: Er ist sowohl Mitglied im Vorstand des TCL als auch beim evangelischen Posaunenchor Leutershausen. Früher hat der sportliche Steuerberater Handball in der Jugend der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) gespielt.

Noch heute besucht er Spiele der Ersten Mannschaft. Aber auch bei Heimspielen der Handballer des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen kann man ihn schon mal treffen.

Kiefer sieht sich zudem gemeinsam mit der 20-jährigen Leonie Mußotter (GLH) als Ansprechpartner für die Jugend. "Der hat bislang im Gemeinderat gefehlt."

Seine Kollegen im Gremium dürfen sich nun auf einen "Neuen" freuen, der laut eigener Aussage "keine Angst vor Diskussionen" hat, die aber "in angemessener Art und Weise" geführt werden sollten. Und an der Sache orientiert, unabhängig von der Partei.