Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Drei "Heisemer" luden im vergangenen Jahr erstmals zum "Heisemer Winter Open Air" ein. Mit einem neuen Partykonzept wollten sie dafür sorgen, dass "mal was passiert im Dorf". Und das kam an. Rund 300 Gäste strömten zum Event im Sportzentrum, der Ruf nach einem weiteren "Heisemer Winter Open Air" wurde schnell laut.

Und das macht Veranstalter BTM Entertainment nun am 18. Januar wahr. BTM, das sind DJ Tom Herbig, DJ Ben@Work (Ben Erdmann) und Sänger Mick Maier (Matthias Maier). Die Party soll noch besser werden, versprechen sie im Vorfeld. "Es geht diesmal eine Stunde früher los, damit wir eine Stunde länger machen können", erzählt Mick Maier. Außerdem hätten sie sich bewusst für nur drei Sänger entschieden, damit die DJ-Musik etwas mehr in den Vordergrund rückt. "Die ist letztes Mal ein bisschen zu kurz gekommen", findet Maier.

Ein weiterer Vorteil: "Wir können so die gesamte Bandbreite der Musik bieten. Die Veranstaltung soll alle ansprechen", betont Maier. So werden DJ Tom Herbig und DJ Ben@Work Hits der 80er, 90er und von heute spielen. Schlager und Hardrock wechseln sich mit House, Hip-Hop und Ballermann-Musik ab.

Pepe Palme. Foto: Xtreme Artists

Apropos Ballermann: Dort tritt gerne auch mal Pepe Palme auf. Der junge Schwarzwälder hat in kürzester Zeit viele Partybühnen erobert. Mit dem Titel "Strandfigur" ging Pepe beim "Crazy Sunday" im Bierkönig Mallorca an den Start. Das Publikum war begeistert. Er wird oft und gerne gebucht, so auch im vergangenen Jahr fürs "1. Heisemer Winter Open Air". Auch bei der zweiten Auflage ist er dabei.

BB Klaus. Foto: der-klaus.eu

Einer, der im vergangenen Jahr manches Frauenherz höherschlagen ließ, ist am 18. Januar ebenfalls wieder mit von der Partie: BB Klaus. Und er ist auch kein Unbekannter: Der Reutlinger Klaus Aichholzer nahm 2009 bei "Deutschland sucht den Superstar" teil. Dabei machte er allerdings weniger durch seine Stimme, als vielmehr durch seinen nackten Oberkörper von sich reden. Es folgte die Teilnahme bei Big Brother im Jahr 2010. Seit einigen Jahren nun tourt "BB Klaus", der auch als "Porno-Klaus" bekannt ist, als Sänger durch die Gegend und nahm Titel auf wie "10 heiße Mädels" oder "Ich liebe alle Frauen". Auf der Bühne covert er dazu Songs wie "Joana Du geile Sau".

Beim "1. Heisemer Winter Open Air" stand er teilweise mit nacktem Oberkörper auf der Bühne, was selbst die Veranstalter – die Temperaturen lagen bei um die null Grad – überraschte. Ob er es dieses Jahr wieder macht? "Ich denke schon", sagt Maier.

Er geht auch davon aus, dass es dieses Jahr ähnliche Temperaturen geben wird. Daher haben die Veranstalter diesmal auch keine Schneekanone gemietet. Im vergangenen Jahr konnte sie nicht in Betrieb genommen werden, weil es einfach zu warm war.

Mick Maier. Foto: DJ Tom Fotowelt

Dem Publikum einheizen werden auf jeden Fall die Sänger – und die Guggemusik-Kapelle CGK (Carneval Gesellschaft Kirchardt) aus Kirchardt, die erneut die Eröffnung übernimmt. Dabei wird sie zusammen mit Mick Maier das Vereinslied "Alles klar" performen. Maier, der seit 20 Jahren als Schlagersänger unterwegs ist, hat zudem eine kleine Überraschung geplant. Wenn alles klappt, will er sein erstes selbst komponiertes Lied beim "Winter Open Air" präsentieren. Auch sonst ist bei den Heisemer Veranstaltern einiges hausgemacht – wie der "Engelchen-Likör" im Waffelbecher mit Schokorand, den es an der neuen Shotsbar gibt. Ebenfalls neu ist, dass es frischen Lachs gibt, der über offenem Feuer zubereitet wird. "Ein kulinarisches Highlight", meint Maier.

Der Sänger ist mit dem bisherigen Karten-Vorverkauf zufrieden: "Es sieht so aus, als würden ähnlich viele kommen wie im vergangenen Jahr, vielleicht sogar ein bisschen mehr." Party-Fans müssen sich aber keine Sorgen machen: Es gibt noch Karten.

Info: 2. Heisemer Winter Open Air am Samstag, 18. Januar, ab 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr). Karten kosten im Vorverkauf neun Euro, an der Abendkasse zwölf Euro. Vorverkaufsstellen: Gasthaus "Zur Bergstraße" und per Mail an HeisemerWinterOpenAir@ gmail.com. Auch bei den drei Veranstaltern können Karten erworben werden.