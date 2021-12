Hirschberg-Leutershausen. (wabra) "Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen." Noch heute ist das der Leitsatz der Hirschberg-Apotheke. "Man kann es kaum glauben, dass mittlerweile 60 Jahre vergangen sind, als wir hier in Leutershausen unsere Apotheke eröffnet haben", sagt die Seniorchefin der Hirschberg Apotheke, Melanie Sülzner.

Zu jener Zeit gab es in Leutershausen noch keine Apotheke. Es war allerdings ein langer Weg, bis Armin und Melanie Sülzner die Genehmigung für das Gebäude bekamen. Ende der 1950er-Jahre kam sie dann, ermöglicht durch das Bevölkerungswachstum in der Gemeinde. Die Einwohner waren damals froh, als in der Friedrich-Ebert-Straße – heute Fenchelstraße – eine Apotheke eröffnete. Mittlerweile versorgt der Familienbetrieb Sülzner die Heisemer seit sechs Jahrzehnten mit Arzneimitteln.

Apotheker Armin Sülzner wuchs in Käfertal auf, in Heidelberg absolvierte er seine Praktikantenjahre. Danach begann er ein dreijähriges Pharmaziestudium in Karlsruhe. Nach weiterer Tätigkeit in einer Heidelberger Apotheke zog es ihn beruflich nach Grünstadt. Dort lernte er seine Ehefrau Melanie kennen, die aus Backnang kam und ebenfalls in Grünstadt als Apothekerin arbeitete.

Nach ihrer Heirat beschlossen sie, eine eigene Apotheke mit einer Wohnung in Leutershausen zu bauen. Ende August 1961 war es so weit: Im Beisein von Bürgermeister Herbert Kunkel öffnete die erste Apotheke im Ort. Der Blick ins Warenlager heute lässt erkennen, wie umfassend das Sortiment an vorhandenen Medikamenten, Salben und Präparaten ist. Alle Arzneien werden an den dafür vorgesehenen Terminals ausgegeben.

Tochter Dagmar Sülzner führt die Apotheke seit 2000, nachdem sich ihre Mutter Melanie Sülzner in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hatte. Bis heute steht sie ihrer Tochter allerdings noch stets mit Rat und Tat zur Seite. Ein besonderer Verdienst der Seniorchefin war der Bringdienst von Medikamenten. Den hatte sie bereits kurz nach der Eröffnung der Apotheke im Jahr 1961 eingeführt und jahrzehntelang mit großer Energie betrieben. Apotheker Armin Sülzner verstarb im Jahr 2010.

Dagmar Sülzner legte 2014 die Prüfung als Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie mit dem Schwerpunkt "Diabetes" ab. Die Hirschberg-Apotheke stellt sich stets den Herausforderungen des Alltags, so wurden in Zeiten der Pandemie in allen Räumen Luftfilter eingebaut. Zudem sind aktuell bereits die technischen Voraussetzungen für die Verarbeitung von E-Rezepten vorhanden, berichtet der Betrieb.

Auf ein großes Jubiläumsfest wurde aufgrund der Pandemie verzichtet, dafür gab es für die Organisation "Apotheker ohne Grenzen Deutschland" eine Spende, mit der weltweite Hilfsprojekte finanziert und notleidende Menschen unterstützt werden.