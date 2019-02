Hirschberg-Leutershausen. (wabra) Ein Auto, das am Dienstagabend an der Heddesheimer Straße, oberhalb der Einmündung zur Rheinstraße, geparkt war, verursachte einen Auffahrunfall. Gegen 19.45 Uhr hörten Anwohner einen lauten Knall. Ein BMW war auf ein anderes Auto gerollt. Zum Erstaunen aller saß aber niemand drin. Die Hirschberger Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, die Polizei versuchte, den Besitzer zu ermitteln. Die Halterin mit dem auswärtigen Kennzeichen wohnte in der näheren Umgebung. Ob die Handbremse defekt oder einfach nicht angezogen war, konnte am Abend nicht mehr festgestellt werden.