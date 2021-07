Hirschberg-Leutershausen. (RNZ) Am 22. Juli ist es so weit: Das Olympia-Kino öffnet nach achteinhalb Monaten endlich wieder seine Türen. Das Team freut sich schon riesig auf die Wiederbegegnung mit der Olympia-Gemeinde. Zur Eröffnung begrüßt das Kino seine Gäste mit einem Glas Secco und dem Film "Eine Frau mit berauschenden Talenten". In dieser scharfsinnigen und beschwingten Verwechslungskomödie geht es um eine Gerichtsdolmetscherin beim Pariser Drogendezernat, die aus finanzieller Not selbst in den Drogenhandel einsteigt.

Im Kino herrscht Maskenpflicht, auch am Platz. Die Maske kann am Platz abgenommen werden, soweit und solange es für den Verzehr von Speisen und Getränken erforderlich ist. Es gelten die Abstands- und Hygieneregeln. Die Besucherregistrierung kann nun auch via Luca-App erfolgen. Ein 3G-Nachweis muss nicht erbracht werden. Der Programm-Flyer für die beiden letzten Juli-Wochen liegt im Kino aus, man kann ihn auch unter www.olympia-leutershausen.de herunterladen. Ab August wird er wieder über die bekannten Stellen verteilt.

Info: Weil die Zahl der Plätze reduziert ist, bittet das Kino bei allen Filmen um Reservierung übers Internet, per E-Mail an: kino@olympia-leutershausen.de oder ab 22. Juli auch wieder telefonisch unter 06201/509195.