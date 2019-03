Hirschberg-Leutershausen. (mpt) Ein paar Pflänzchen blühen sogar schon. Die ungewohnten Temperaturen im Februar machen’s möglich: hier die ersten Krokusse, dort Zwerg-Iris und andere Schwertlilien. Der Bibelgarten weckt dieser Tage die Vorfreude auf den Frühling. Aber nicht nur die Pflanzenwelt, auch die fleißigen Helfer des ökumenischen Teams legen sich mächtig ins Zeug. Wie jedes Jahr wird der erste Samstag im März zum Frühjahrsputz genutzt.

Über ein Dutzend freiwillige Gärtner legen Hand an, um die kleine Naturoase unweit der evangelischen Kirche in Leutershausen wieder richtig auf Vordermann zu bringen. Bereits um 11 Uhr werden Sträucher mit der Heckenschere zurückgeschnitten, Laub zusammengefegt und in Faltkörben gesammelt. "Damit der Garten auch ansehnlich ist und zum Frühlingsbeginn in einem schönen Licht erstrahlt", sagt Andrea Müller-Bischoff. Vor nunmehr elf Jahren wurde der Bibelgarten angelegt und im vergangenen Jahr anlässlich des Jubiläums ein großes Fest gefeiert, mit einem ökumenischen Gottesdienst und viel Publikum.

Jetzt freut sich die Initiatorin, dass neben langjährigen Kirchgängern auch die Konfirmanden mit anpacken. "Das mache ich zu Hause auch, aber hier gibt es viele Pflanzen, die ich gar nicht kannte", sagt die 13-jährige Lea, die dank ihrer Tatkraft etwas dazugelernt hat. Mediterrane und orientalische Gewächse wie Pistazie, Kaki, Jujube oder eine Hanfpalme gedeihen hier. Der Olivenbaum musste ausgebuddelt werden, um in etwas wärmeren Gefilden zu überwintern.

Auch Massod, ein Flüchtling aus dem Iran, zeigt sich erstaunt über die Pflanzenvielfalt, die auf ihn weniger exotisch wirkt, sondern vertraut. "Einiges wächst auch in meiner Heimat", sagt er und genießt die Arbeit im Freien. Emmer, das Ur-Getreide, wird ausgesät, im Marienbeet wird ein kleiner Kirschbaum gepflanzt. "Als Symbol für Maria", erklärt Müller-Bischoff. Denn im Bibelgarten wächst und gedeiht nichts einfach so - stets wird eine Verbindung zur Heiligen Schrift hergestellt, verweisen Schilder auf Bibelstellen.

"Hortus conclusus", ein geschlossener Garten soll die grüne Anlage sein. Anlehnend an ein berühmtes, gleichnamiges Gemälde, das im Frankfurter Städel-Museum aushängt. "Ich kann auch alleine im Garten werkeln, aber es macht doch mehr Spaß, gemeinsam etwas zu gestalten, etwas zu pflanzen und wachsen zu sehen", betont Müller-Bischoff.

Und nicht immer müssen die Blumen oder Bäume einen direkten Bibelbezug haben. Nachdem Kirchenmitglied Bärbel Bohn, die sich immer sehr um den Garten kümmerte, überraschend an Heiligabend starb, pflanzen Müller-Bischoff und Kollegen ihr zu Ehren dicke Bohnen im Gemüsebeet ein. "Das hätte sie sehr gemocht", weiß die Initiatorin.

In diesem Jahr möchte das Bibelgarten-Team die Bundesgartenschau in Heilbronn besuchen, die im April beginnt, und sich im Sommer dann bei einem Floristik-Workshop weiter fortbilden.