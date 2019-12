Die bisherige Geschäftsstellenleiterin Alice Raschke und Tobias Kleine-Nathland, der am 7. Januar ihre Nachfolge antritt. Foto: Hildebrand

Von Werner Hildebrand

Hirschberg-Leutershausen. Nach zwölf Jahren hört die Leiterin der Geschäftsstelle für die Bundesligamannschaft der Sportgemeinde Leutershausen (SGL) jetzt auf. Seit Jahrzehnten ist Alice Raschke (67), geborene Bohrmann, für die SGL in irgendeiner Funktion "am Ball" und kennt sich im Handballgeschehen bestens aus. Jetzt geht sie in den Ruhestand.

Das Betätigungsfeld von Alice Raschke in der Geschäftsstelle neben dem Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" war "vielseitig und interessant", wie sie selbst sagt. Seit über 50 Jahren ist sie mit der SGL verbunden.

Zusammen mit Resi Durath-Schuhmann, Maria Durath-Lutz, Rita Beetz-Krichbaum, Liesel Förster, Ursula Bock-Knauff, Doris Bock-Persch, Elisabeth Kibeck, Marianne Wetzel-Glawischnigg, Hildegard Lippick und Monika Fritsche gehörte sie zu den ersten Handballmädchen, die 1965 praktisch den Grundstock für die erfolgreiche Frauen-Handballabteilung bei der SGL legten.

Beruflich fing sie bei der Versicherungsagentur Sahm in der Hauptstraße an und machte sich nach deren Umzug nach Großsachsen mit einer Toto-Lotto-Agentur selbstständig. Es folgte der Umzug der SGL-Geschäftsstelle von der alten Schillerschule in die Hauptstraße. Das Haus neben dem "Hirsch" bekam daraufhin ein völlig neues Aussehen: Fahnen von der SGL, Plakate, Trikots und Wimpel von Meisterschaften und stets die neuesten Nachrichten der "Roten Teufeln von der Bergstraße" gab es zu sehen.

Alice Raschke half mit ihrer ganzen Kraft beim Aufbau der "neuen SG Leutershausen" mit, die nach der Insolvenz schwere Zeiten hinter sich hatte. So musste sie auch Tätigkeiten außerhalb ihrer normalen Aufgaben in der Geschäftsstelle ausführen, die sie jedoch mit Bravour meisterte. Immer wurde sie von ihrem Mann Herbert unterstützt, der früher als Feldhandballtorwart in der Ersten Mannschaft zum Einsatz kam.

Ganz wird der Faden jedoch zur SGL nicht abreißen, denn: "Wenn ich gebraucht werde, stehe ich zur Verfügung", sagte sie im Gespräch mit der RNZ. "Alice Raschke war für uns ein Volltreffer und die ideale Besetzung unserer Geschäftsstelle ", sagt der ehemalige Geschäftsführer Uli Roth, der wie kein Zweiter weiß, was die Leiterin über die Jahre hinweg für den Verein, die Bundesligamannschaft und die Fans geleistet hat.

Beim Heimspiel gegen Großwallstadt verabschiedete die Erste Mannschaft die langjährige Geschäftsstellenleiterin der Bundesligamannschaft mit einem großen Blumenstrauß. Alice Raschke konnte die Tränen nur schwer zurückhalten. "Es war eine schöne Zeit über all die Jahre mit den Jungs", zog sie eine positive Bilanz.

Am 29. Dezember ist der letzte Arbeitstag der Inhaberin der Toto-Lotto-Annahmestelle samt Geschäftsstelle. Sie will mit ihren treuen Kunden ein wenig feiern, bevor sie zum letzten Mal die Geschäftsstelle abschließen wird.

Mit Tobias Kleine-Nathland steht schon ein Nachfolger fest. Kleine-Nathland ist bisher beim Fitnessstudio Pfitzenmeier tätig gewesen, außerdem bei den Weinheimer "Longhorns" als Manager. "Durch Uli Roth und Mark Wetzel bin ich zur SGL gekommen und im Management tätig", sagte Kleine-Nathland. Offiziell wird der neue Toto-Lotto-Inhaber nach einer kleinen Pause am 7. Januar 2020 die Annahmestelle in der Hauptstraße eröffnen und hofft auf den treuen Kundenstamm seiner Vorgängerin.