Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Das Maibaumstellen gehört zur Brauchtumspflege vom Sing- und Volkstanzkreis (SVK) Leutershausen einfach dazu. Am Vorabend zum 1. Mai freute sich Vorsitzender Jürgen Gustke diesmal ganz besonders über die große Schar von Einheimischen und Gästen, die nach zwei Jahren coronabedingter Pause endlich wieder das ganze Prozedere live auf dem Brignais-Platz miterleben durften.

18 Meter lang ist der Baumstamm, auf dessen Krone eine drei Meter große Fichte aufgesetzt wurde. Darunter befinden sich ein mit rot-weißen Bändern, also den Gemeindefarben, geschmückter Kranz, sowie die Zunfttafeln vieler ortsansässiger Handwerker und die Wappen von Großsachsen, Leutershausen, Hirschberg und vom BDS. Die Wetteraussichten waren zunächst nicht besonders gut, aber ab dem Beginn bis zum Ende des Maibaustellens mit Maihock blieb es zumindest trocken. Unter einem schützenden Zelt hatte sich die Musikkapelle "AM" platziert und spielte erste flotte Melodien. Zuvor war das SVK-Musikensemble mit traditioneller Volksmusik zu hören gewesen, zu deren Melodien die Vereinsaktiven getanzt hatten.

Gustke hieß anschließend die Gäste herzlich willkommen, darunter auch Bürgermeister Ralf Gänshirt und die Gemeinderäte. Er erinnerte daran, dass die letzte Maifeier dieser Art 2019 war. "Es is schee, dass ma wia all zammekumme deffe", sagte Gustke. Mit Muskelkraft von Mitgliedern der Hirschberger Feuerwehr, des DRK, des Bürgermeisters mit seinen zugkräftigen Gemeinderatsmitgliedern und der Unterstützung durch Mitarbeiter des Gemeinde-Bauhofes wurde im "Hauruck"-Verfahren der Maibaum aufgerichtet.

In diesem Jahr schien es besonders schwer gewesen zu sein, diesen überhaupt hochzubekommen. So hängten sich am Ende der einzelnen Seilstränge auch SPD-Landtagsabgeordneter Sebastian Cuny und viele Kinder mit dran, die alle mächtig Spaß und Freude dabei hatten.

Nach der fachgerechten Sicherung und Verkeilung, die die beiden Gemeinderäte und Bürgermeister-Stellvertreter Werner Volk (FW) und Karlheinz Treiber (GLH) zusammen bewerkstelligen, trug Zimmermeister Bernhard Götz seinen Richtspruch in gereimten Versen vor. Er erinnert hierbei auch an den unsäglichen Krieg in der Ukraine, der nicht zu ertragen sei. Zum Abschluss dieses "Richtfestes" sang man gemeinsam mit Unterstützung der Kapelle "AM" das Lied "Großer Gott, wir loben dich".

Zimmermeister Götz übergab den Maibaum traditionsgemäß in die Obhut der Gemeinde Hirschberg. Bürgermeister Ralf Gänshirt zeigte sich erfreut, dass die Bank- und Sitzreihen voll besetzt waren. Er lobte besonders das Engagement vom Sing- und Volkstanzkreis Leutershausen, der dieses Brauchtum in der Gemeinde weiterhin pflegt. Er dankte hierbei nicht nur dem SVK, sondern auch den Feuerwehrkameraden, dem DRK, dem Gemeinde-Bauhof und allen Seilziehern, die mit dazu beigetragen hatten, den Maibaum aufzurichten. "Ohne die vielen Kinder hätten wir das wohl nie geschafft", sagte der Bürgermeister und dankte diesen besonders herzlich.

Der Maibaum bleibt den Hirschbergern und allen, die auf der Bundesstraße 3 am Brignais-Platz vorbeifahren, noch einige Wochen erhalten. Er ist das sichtbare Zeichen für den Wonnemonat Mai, für die Brauchtumspflege und steht auch für eine intakte Gemeinschaft. Die Veranstaltung wurde nach dem abschließenden Bändertanz um den Maibaum mit einem großen Applaus der Gäste, der allen SVK’lern galt, abgeschlossen.