„Wir haben uns an alles gehalten, und trotzdem wird man bestraft“, sagt Kosmetikerin Margarete Mack. In ihrem Studio in Leutershausen kann sie aktuell nur medizinische Fußpflege anbieten, aber keine kosmetischen Behandlungen. Foto: Kreutzer

Von Nadine Rettig

Hirschberg. "Wir sind extrem traurig", sagt Margarete Mack. Seit 2005 betreibt sie in Leutershausen ihr eigenes Kosmetikstudio. Doch der aktuelle Lockdown trifft auch ihre Branche. An kosmetische Behandlungen ist in ihrem Studio im Augenblick nicht zu denken. Lediglich medizinische Fußpflege darf die Kosmetikerin momentan anbieten. "Aber die Fußpflege betrifft zu einem großen Teil ältere Menschen, die sich nun auch nicht mehr so hinaus trauen. Von daher bricht auch das zu einem großen Teil weg", bedauert sie.

Etwa drei Viertel ihres Verdienstes gingen ihr nun in diesem Monat verloren, schätzt die Hirschbergerin. "Ich hoffe nur, dass wir im Dezember wieder aufmachen dürfen, sonst sehe ich wirklich schwarz", lautet ihre Einschätzung.

Denn gerade in dem Monat vor Weihnachten herrsche in ihrem Studio sonst immer Hochbetrieb, der Dezember sei ihr umsatzstärkster Monat. Und auch den November habe sie mit Terminen eigentlich schon voll besetzt gehabt. Damit sei nach dem Lockdown im Frühling gerade alles wieder in geregelten Bahnen gelaufen, resümiert sie die Zeit kurz vor dem Lockdown im November.

Was die Kosmetikerin am meisten stört, ist nicht der Lockdown an sich, sondern die Differenzierung der Branchen, die für sie nicht komplett verständlich ist. Denn dass Friseursalons weiterhin geöffnet bleiben dürfen, während ihre Branche keine Behandlungen anbieten darf, ist für Mack unverständlich. Auch beim Friseur sei die Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern zum Kunden schließlich nicht möglich, argumentiert sie. "Wir fühlen uns da wirklich benachteiligt. Ich habe das Gefühl, dass das geschlossen wird, was am wenigsten Widerstand gibt", bemängelt Mack. "Wir haben uns an alles gehalten, und trotzdem wird man bestraft", bedauert die Kosmetikerin.

Zudem betont sie, dass die Haut das größte Organ des Menschen sei und die Behandlungen in der Kosmetikbranche nicht nur dem Luxus dienen, sondern auch der medizinischen Pflege dieses Organs. "Bei der Schließung im Frühjahr dachte man noch, dass man da jetzt einfach mal durch muss. Aber jetzt bei der zweiten Schließung ist man mutlos", betont Mack. Auch Alisa Kunkel, die gemeinsam mit ihrer Mutter ein Kosmetikstudio in Großsachsen betreibt, zieht eine traurige Bilanz. "Praktizieren dürfen wir zur Zeit gar nicht", bedauert auch sie die Einbußen. Denn in diesem Monat beschränken sich auch bei ihr die Einnahmen lediglich auf den Verkauf von Produkten und Gutscheinen, die vorher telefonisch bestellt werden können.

"Wir können nur hoffen, dass wir vor Weihnachten noch einmal aufmachen dürfen. Aber momentan hängen wir noch völlig in der Luft", beschreibt Alisa Kunkel die Situation in der Kosmetikbranche. Besonders schwierig sei es, dass es auch keine Informationen dazu gäbe, wie konkrete Hilfen für ihre Branche aussehen, kritisiert die Großsachsenerin, die das Kosmetikstudio nicht nur gemeinsam mit ihrer Mutter betreibt, sondern dort auch Mitarbeiter beschäftigt.

Aufgrund des erneuten Lockdowns und der damit verbundenen Schließung des Geschäfts seien ihre Mitarbeiter zur Zeit alle in Kurzarbeit, so Kunkel. Diese würde man gerne unterstützen, aber das gehe nur bedingt, wenn man nicht wisse, wie es langfristig für ihre Branche weitergehe, bedauert sie. Ihren Optimismus hat die Kosmetikerin allerdings trotz allem noch nicht gänzlich verloren. "Wir nehmen es, wie es kommt, und hoffen auf das Beste", lautet dennoch ihre Botschaft.