In der Großsachsener Carl-Benz-Straße 10d, im Gewerbegebiet „Speck“, sollen in einem Teil des Obergeschosses der dortigen Gewerbehalle zehn Gästezimmer mit Bad entstehen. Foto: Dorn

Von Annette Steininger

Hirschberg. Im Gewerbegebiet "Speck" könnte über kurz oder lang ein Boardinghouse entstehen, vorausgesetzt der Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) erteilt in seiner Sitzung am Dienstag, 8. Februar, um 18.30 Uhr, sein Einvernehmen. Ein Boardingshouse ist in der Regel ein Beherbergungsbetrieb, der hotelähnliche Leistungen bietet, aber im Gegensatz zu einem Hotel oder einer Pension für einen längeren Aufenthalt ausgelegt ist. Oft nutzen es Firmen, die Mitarbeiter für Projekte in andere Kommunen schicken.

Bei dem Projekt im "Speck, genauer in der Carl-Benz-Straße 10d ist geplant, dass in einem Teil des Obergeschosses der dortigen Gewerbehalle zehn Gästezimmer mit Bad entstehen. Auch ein Reinigungsservice und ein Verpflegungsautomat sind dafür vorgesehen.

Nun ist es aber so, dass in einem Gewerbegebiet vor allem Gewerbe unterschiedlicher Art zulässig sind, nicht aber Gebäude, die dem Wohnen dienen. "Da es sich bei einem Boardinghouse um eine Wohnmöglichkeit für Arbeitskräfte über mehrere Monate handelt, ist fraglich, ob die Wohnnutzung in diesem Fall überwiegt oder ob der Betrieb als ,gewerbliche Nutzung aller Art’einzustufen ist", heißt es dazu in der Sitzungsvorlage von der Verwaltung. Sie führt zur Einordnung auch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim aus dem Jahr 2017 an, in dem es heißt, dass die schwerpunktmäßige Zuordnung "von den Umständen des Einzelfalls" abhänge. Maßgeblich sei das Nutzungskonzept. Weiter heißt es, dass ein Boardinghouse je nachdem, ob die eigenständige Haushaltsführung oder hoteltypische Serviceleistungen im Vordergrund stehen, als Wohnnutzung oder Beherbergungsbetrieb einzustufen ist. Ergo: Hier handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung. Diese sei mit dem Baurechtsamt abgestimmt worden, so die Verwaltung. Nach den vorliegenden Grundrissen und dem geplanten Reinigungsservice geht sie hier von einem Beherbergungsbetrieb aus. Innerhalb der Zimmer würden sich keine Kochmöglichkeiten befinden. Eine eigenständige Haushaltsführung sei dadurch nicht möglich, findet die Verwaltung. Weil damit die Merkmale einer Wohnnutzung nicht gegeben sind, handelt es sich ihrer Einschätzung nach um einen "Gewerbebetrieb aller Art", der in diesem Bereich zulässig ist.

Auch muss das Vorhaben danach beurteilt werden, ob es sich in die Umgebungsbebauung einfügt, weil an dieser Stelle kein Bebauungsplan vorliegt. "Da sich der Betrieb in einer bestehenden Gewerbehalle befindet, die lediglich innerhalb der bestehenden Kubatur umgebaut wird, ist das Vorhaben auch vom Maß der baulichen Nutzung zulässig", findet die Verwaltung. Sie schlägt dem Ausschuss vor, dem Bauvorhaben so zuzustimmen.

Doch das ist nicht der einzige Tagesordnungspunkt, mit dem sich der ATU am Dienstag befasst: Kanalvergrößerungen und -sanierungen sind für 2022 geplant, der Kindergarten St. Martin, Wohnmobilstellplätze, und Leuchten stehen auch auf der Agenda.