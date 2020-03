Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Ich kann so einiges berichten", sagte die Integrationsmanagerin der Gemeinde, Nassim Alizadeh, am Mittwoch. Sie stellte dem Verwaltungsausschuss ihre Arbeit mit den in den vergangenen Jahren nach Hirschberg gekommenen Flüchtlingen vor. Seit zwei Jahren ist die 32-Jährige, die Politik und Islamwissenschaften studiert hat, in der Gemeinde tätig. Die Bezeichnung Integrationsmanagerin mag sie allerdings nicht. "Ich stelle mich immer als Sozialarbeiterin vor; das ist für meine Klienten leichter zu verstehen", erläuterte sie.

Tatsächlich hat ihre Arbeit viel mit Sozialarbeit zu tun, wenn es für sie darum geht, den geflüchteten Menschen bei ihren vielfältigen Problemen zu helfen. So hält sie etwa Informationen zu verschiedenen Beratungsangeboten bereit, wie Sucht- oder Schuldnerberatung.

Die in Hirschberg untergebrachten, vor allem aus Afghanistan, Irak, Iran und Syrien stammenden Menschen, kommen allerdings auch mit ganz alltäglichen Problemen und Fragen auf sie zu. Und da geht es schon einmal um die Frage, welche die beste Kfz-Versicherung ist, oder darum, einen Widerspruch gegen die Ablehnung von Pflegegeld aufzusetzen.

Besonders viel Zeit nimmt das Ausfüllen von Anträgen in Anspruch. "Das ist von den Flüchtlingen nicht zu stemmen", sagte Alizadeh. Dabei sieht die Verwaltungsvorschrift, in der die Aufgaben von Integrationsmanagern aufgelistet sind, diese Tätigkeit nicht explizit vor. Dadurch fehle Zeit für andere wichtige Aufgaben, wie etwa die gesellschaftliche Teilhabe der Flüchtlinge zu ermöglichen. "Das geht aber den anderen Integrationsmanagern genauso", verdeutlichte Alizadeh. Sie trifft sich zum Erfahrungsaustausch immer wieder mit Kollegen aus anderen Kommunen.

Von den 105 in der Gemeinde lebenden geflüchteten Menschen kommen etwa 80 in ihre Sprechstunde. Die ist eigentlich dienstags von 9 bis 12 Uhr. Da sie jedoch auch an anderen Wochentagen in ihrem Büro beim Deutschen Roten Kreuz im Hilfeleistungszentrum ist, hält sich so gut wie keiner an diese festen Sprechzeiten. So hat sie im vergangenen Jahr 609 Beratungsgespräche geführt, 292 davon mit Einzelpersonen, 317 mit Familien.

"Es gibt keine riesigen Erfolge, aber viele kleine", sagte die Integrationsmanagerin. Sie ging damit auf die von ihr selbst aufgeworfene Frage ein, ob die Integration in Hirschberg gelingt. Ein solcher Erfolg sei beispielsweise, wenn für einen der Flüchtlinge eine Ausbildungsstelle gefunden wird. Ein Großteil der Geflüchteten hat auch Arbeit, berichtete Alizadeh. Jedoch seien die Arbeitsverhältnisse oftmals nicht optimal, da viele nur Zeitverträge hätten. Problematisch sei es zudem, passenden Wohnraum für die geflüchteten Menschen in Hirschberg zu finden. Denn die Unterbringung in der Unterkunft in der Ladenburger Straße sei vor allem für die Kinder auf Dauer belastend.

Insgesamt zog sie ein positives Fazit bezüglich der Integration der Geflüchteten. "Aber es braucht Zeit", sagte Alizadeh. "Ich halte sie für die Idealbesetzung, da sie aus dem Ort kommt und einen guten Zugang zu den Menschen hat", lobte Bürgermeister Ralf Gänshirt ihre Arbeit.

Claudia Helmes (GLH) wollte noch von der Integrationsmanagerin wissen, inwieweit sie sich durch ihre Arbeit überlastet fühle. "Ich habe einen Haufen Überstunden, fühle mich aber nicht überlastet", beschrieb Alizadeh ihre Arbeitssituation. Allerdings sei sie oft frustriert, da sich so wenig Zeit für die persönliche Begleitung der Menschen ergebe.