Von Annette Steininger

Hirschberg. Bei einem Nachtragshaushalt kann sich der Bürger schon mal Sorgen um Projekte machen, die er herbeisehnt. Doch die Planung der Verwaltung sieht kein Streichkonzert vor. Das machte die neue Kämmerin Claudia Keil im Gespräch mit der RNZ deutlich.

Sie hat den Nachtragshaushalt 2020 mit ihrer Vorgängerin Anna Dorothea Richter, der jetzigen Hauptamtsleiterin, erarbeitet. In der Gemeinderatssitzung am kommenden Mittwoch, 29. Juli, ab 18 Uhr, bringt Bürgermeister Ralf Gänshirt das Zahlenwerk ein, das Gremium berät darüber und verabschiedet es schließlich. Damit wird dann auch die Haushaltssperre aufgehoben, die zunächst verwaltungsintern am 24. März verfügt wurde und die der Gemeinderat am 28. April bestätigte.

Dadurch wird die Verwaltung wieder handlungsfähig, konnte sie in den letzten Monaten doch nur Aufträge beziehungsweise Auszahlungen leisten, wenn eine rechtliche Verpflichtung bestand oder diese zur Weiterführung der Aufgaben maßgeblich waren. Dass es überhaupt zur Haushaltssperre kam, ist vor allem den Folgen der Corona-Pandemie geschuldet: Nachdem sich die Einnahmen bei der Gewerbesteuer insbesondere durch die Hebesatz-Erhöhung Anfang März gegenüber dem geplanten Ansatz von rund 4,6 Millionen Euro gut zu entwickeln schienen, kam das böse Erwachen: Schon zwei Wochen später war klar, dass die Einnahmen erheblich geringer ausfallen werden.

Aktuell rechnet die Verwaltung mit Weniger-Erträgen von gut 2,2 Millionen Euro. Das hat zur Folge, dass sich das vormals positiv veranschlagte ordentliche Ergebnis von rund 134.000 Euro durch den Nachtragshaushalt "in einen erheblichen Fehlbetrag", so die Verwaltung, von rund 2,1 Millionen Euro umwandelt.

Wie Keil auf RNZ-Anfrage erläuterte, geht die Verwaltung davon aus, dass die Gemeinde bei der Gewerbesteuer rund 1,8 Millionen Euro weniger einnimmt als die ursprünglich geplanten gut 4,6 Millionen, beim Einkommensteueranteil sind es wohl rund 833.000 Euro weniger (ursprünglicher Ansatz: rund 7,8 Millionen Euro). Die ursprünglich eingeplanten Investitionsausgaben von rund 4,7 Millionen Euro verringern sich um gut 1,9 Millionen, sollte der Gemeinderat dem Nachtragshaushalt so zustimmen. Ein Teil kommt dadurch zustande, dass Zahlungen für den Neubau des evangelischen Kindergartens in Leutershausen in Höhe von 980.000 Euro verschoben werden auf die kommenden Jahre.

Das Projekt an sich verzögert sich aber nicht, wie der stellvertretende Bauamtsleiter, Karl Martiné, bestätigte. Man liege im Zeitplan, die Fertigstellung ist für Ende 2021 geplant. Auch bei der Neugestaltung des Landwehrhagener Platzes werden Mittel verschoben: 50.000 von den in diesem Jahr eingeplanten 200.000 Euro wandern nach 2021. Baubeginn soll im Herbst, Fertigstellung im Frühjahr sein.

Auf 2021 verschoben werden sollen die Durchwegung "Im Eck" und die Wegeverbindung zwischen der RNV-Haltestelle Großsachsen-Süd und dem Friedhof. Nach wie vor plant die Verwaltung mit einer Kreditaufnahme in Höhe von zwei Millionen Euro.

Und die Haushaltslage könnte sich noch entschärfen, hat der Bund doch Ausgleichszahlungen für Ausfälle bei der Gewerbesteuer beschlossen.