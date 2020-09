Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Was Kater Garfield passiert ist, hat viele Menschen bewegt. Die Besitzer, das Ehepaar Fichtner, wurden seit dem RNZ-Artikel oft auf das Schicksal des dreibeinigen Katers angesprochen. Anfang September fanden sie ihr 14 Jahre altes Tier schwer verletzt in ihrem Hof in der Hauptstraße. Das linke hintere Bein musste amputiert werden, das rechte Hinterbein nähte der Tierarzt. Am Vorderlauf hatte Garfield eine leichte Verletzung.

Der Tierarzt vermutete, dass ein Autounfall nicht ursächlich gewesen sein könnte, da es sich um Schnittverletzungen handelte. Ingrid und Lutz Fichtner erstatteten Anzeige bei der Polizei. Doch der Tierarzt scheint sich geirrt zu haben: Noch am Tag des Erscheinens des Artikels, so berichtet es Ingrid Fichtner, meldete sich ein junger Mann telefonisch bei ihnen. Er habe wohl ein Tier in der Hauptstraße angefahren, aber als er ausstieg, um nach ihm zu schauen, sei es schon wieder weggewesen.

Uhrzeit und Ort passten, daher gehen die Fichtners davon aus, dass der junge Mann tatsächlich Garfield angefahren hat. Eine andere Tierärztin habe ihnen nun gesagt, dass solche Verletzungen durchaus von scharfkantigen Teilen unten am Auto verursacht werden könnten, erzählt Ingrid Fichtner.

Das Ehepaar findet es jedenfalls toll, dass der junge Mann sich gemeldet hat. "Er war sehr betroffen gewesen", berichtet Lutz Fichtner von dem Gespräch. Es habe ihm sehr leidgetan. Der Katzenbesitzer hofft nun, dass vielleicht die Kfz-Haftpflichtversicherung die Tierarzt-Kosten übernimmt. Denn die kamen bei all dem Kummer in nicht unerheblicher Höhe auch noch hinzu. Fichtner kann sich auch gut vorstellen, die Anzeige zurückzuziehen. Etwas Kummer bereitet ihm noch Garfields psychischer Zustand. "Immerhin frisst er wieder", ist Lutz Fichtner erleichtert.

Körperlich erholt sich Garfield langsam. Die OP-Narbe sei gut verheilt, erzählt Ingrid Fichtner. Aktuell bewegt er sich vor allem hüpfend vorwärts und muss sich nach ein paar Metern immer wieder ausruhen. "Wir haben jetzt auch sein Revier eingeschränkt", sagt Ingrid Fichtner bedauernd. Die Ausgänge für den Kater an Hof und Garten sind jetzt dicht.

Bei all den Sorgen, die die Katzenbesitzer immer noch haben, sind sie doch froh, dass offenbar kein Katzenhasser in der Nachbarschaft unterwegs ist. Die Fichtners treibt noch um, dass in der Hauptstraße, wo bis zu 30 Stundenkilometer erlaubt sind, ihrer Meinung nach zu schnell gefahren wird. Sie betonen, dass sie dem jungen Mann dabei nichts unterstellen wollen. Es sei aber ein generelles Problem, weshalb sie nun bei der Gemeinde vorstellig werden und eine Beschränkung auf Schrittgeschwindigkeit anregen möchten.

Info: Wer Hinweise dazu geben kann, was Kater Garfield zugestoßen ist, sollte sich an die Polizei in Weinheim wenden unter Tel. 06201/10030.