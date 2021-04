Hirschberg-Leutershausen. (ans) Anlässlich des Welttags des Buches am heutigen Freitag veranstaltet der Schmökertreff der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) bis 15. Juni eine Schnitzeljagd. Startpunkt ist die Eingangstür zur KÖB und Martinssaal. Die jeweils nächste Station ist auf dem Plakat vermerkt. Es sind fünf Rätsel an fünf Stationen zu lösen.

Das Lösungswort trägt der Teilnehmer auf dem Lösungsblatt ein. Dieses Blatt können die Eltern unter dem Betreff "Schnitzeljagd" per Mail an koeb.leutershausen@kath-wh.de anfordern. Ausgefüllt sollte man es bis 15. Juni zurücksenden oder in den Briefkasten der KÖB werfen. Alle, die mitmachen, erhalten ein kleines Dankeschön. Die Lösungsblätter werden vom Schmökertreff-Team an die Stiftung Lesen zur Gewinnspielteilnahme weitergesandt.

Normalerweise treffen sich interessierte Kinder der Klassen eins bis vier jeden Donnerstag von 15.30 bis 16.30 Uhr zum Schmökertreff in der KÖB getroffen. Im Martinssaal wird vorgelesen, erzählt, gespielt und gebastelt. Manchmal macht der Schmökertreff auch kleine Ausflüge innerhalb von Leutershausen, entdeckt interessante Orte oder darf hinter die Kulissen von Betrieben schauen.

Doch auch wenn die Treffen pandemiebedingt aktuell nicht möglich sind, bietet das Team Aktionen an: Wer mitmachen möchte, sendet eine Mail mit dem Betreff "Schmökertreff" an koeb.leutershausen@kath-wh.de. Es wird dann aktuell per Mail über stattfindende Aktionen informiert.