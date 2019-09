Aufgeregt sei er damals gewesen und zugleich stolz, endlich zu den Schulkindern zu gehören. So ging es auch den 70 Erstklässlern in der Martin-Stöhr-Schule in Leutershausen. Foto: Kreutzer

Von Anja Stepic und Stefan Zeeh

Hirschberg. Gerade waren sie noch "die Großen" im vertrauten Kindergarten. Jetzt sitzen sie mit ihrer bunten Schultüte in einer fremden Aula und sind wieder "die Neuen". So ganz geheuer war das einigen der 70 Erstklässler, die gestern an der Martin-Stöhr-Grundschule eingeschult wurden, sicher noch nicht.

Aber spätestens nach der herzlichen Begrüßung durch ihre Vorgänger, die jetzigen Zweitklässler, dürften alle Ängste verflogen sein. Von der Wand über der Bühne lacht ihnen eine gute alte Bilderbuch-Bekannte entgegen: die gefräßige kleine Raupe Nimmersatt. Die futtert sich dann auch munter durch Lieder und die selbst gebastelte Gemüsebeet-Kulisse. Dazu singen die Kinder: "Wir werden immer größer, jeden Tag ein Stück." Aber während die Schulkinder dabei immer gescheiter werden, läuft es bei der kleinen Raupe nicht so gut. Denn an Schokolade, Würstchen und Kuchen hat sie sich überfressen. Zu guter Letzt wird aber auch aus ihr ein bunter kleiner Schmetterling, der durch die erste Schulstunde flattert und dort die Buchstaben kennenlernt, die sich langsam zum Wort "Willkommen" formen.

"So wie die kleine Raupe in der Geschichte werdet auch Ihr Euch verändern", garantiert Rektorin Sabine Keuthen-Brandt. Ganz glatt sei das ja auch bei der Raupe nicht gelaufen, denn zwischendurch war ihr mal ganz schön schlecht. "Manchmal ist einfach Geduld gefragt, bis es klappt", so die Rektorin. Trotzdem gebe es jeden Tag spannende Dinge zu erfahren, die man noch nicht kennt. "Und spätestens nächstes Jahr sitzt Ihr nicht mehr da unten, weil Ihr Euch verändert habt", verspricht Keuthen-Brandt. Damit geht es für die Panda-, Zebra- und Eichhörnchen-Klasse ins Klassenzimmer zu ihrer ersten Schulstunde. Die erleben auch 40 Erstklässler in der Grundschule Großsachsen. Ein ohrenbetäubendes Stimmengewirr herrscht am Freitag in der Aula. Gut 200 Schüler, Eltern, Großeltern und Verwandte haben sich hier eingefunden, um die Erstklässler an ihrem ersten Schultag zu begleiten. Jede Menge gibt es über die Erlebnisse in den Sommerferien zu erzählen, doch als die ersten Klänge des Begrüßungsliedes für die Erstklässler erklingen, herrscht schlagartig Stille im Raum.

"In unserer Schule begrüßen wir euch heute", singen die Zweit- bis Viertklässler. Willkommen heißt anschließend auch Schulleiterin Kyra Herrmann-Bläß die "Neuen" und gibt sogleich das Mikrofon weiter an Bürgermeister Ralf Gänshirt. Für ihn ist es genauso eine Premiere wie für die Erstklässler, denn erstmals nach seinem Amtsantritt vor rund drei Wochen begrüßt er neue Grundschüler.

"Ich saß vor 45 Jahren auch an dieser Stelle", erinnert er sich an seinen ersten Schultag. Aufgeregt sei er damals gewesen und zugleich stolz, endlich zu den Schulkindern zu gehören. "Habt Respekt voreinander und helft euch gegenseitig", gibt Gänshirt noch den Erstklässler mit auf ihren Weg in die Klassenzimmer.

Bevor diese aber erstmals ihre Zimmer betreten, zeigen die Schüler der zweiten Klasse aber noch, was der Schulalltag so mit sich bringt. "Hallo, ihr wollt lesen lernen, das ist gar nicht schwer", singen die 30 Kinder einen Rap. Und auch das Rechnen ist kinderleicht, wie sie vorführen. "Die Sieben freut sich auf die Drei", wird gereimt. So kommen auch die Sechs zur Vier und die Neun zur Eins. "Wenn die Zahlen so zusammengehen, ergeben sie immer zehn", beweisen die Schüler die Leichtigkeit des Rechnens.

Nun kann der Schulalltag beginnen. Die Klassenlehrerinnen der 1a und 1b, Nina Halbig und Nadine Herrmann, rufen die Kinder auf und gehen anschließend mit ihnen unter dem Applaus der Anwesenden in die jeweiligen Zimmer.