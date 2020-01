Auf dem Dach des Hilfeleistungszentrums gibt es bereits eine Fotovoltaikanlage; auch der Neubau des evangelischen Kindergartens wird eine erhalten. In welcher Form soll Thema der nächsten ATU-Sitzung werden. Foto: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Auf das Dach des künftigen evangelischen Kindergartens in Leutershausen soll eine Fotovoltaikanlage kommen. Darin waren sich die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt (ATU) am Dienstag einig. Mehrheitlich stimmten sie aber dagegen, eine solche Fotovoltaikanlage durch die Gemeindeverwaltung zu betreiben. Dies befürwortete allerdings Oliver Reisig (FDP). Karlheinz Treiber (GLH), der sich der Stimme enthielt, hatte darauf hingewiesen, dass der Betrieb einer solchen Anlage "kein großes Geschäft" sei.

Die genauere Art der Montage dieser Anlage bleibt aber weiterhin im Unklaren, da man sich auf einige Details nicht einigen konnte, so etwa wie das Dach eingedeckt werden soll. Dabei spielt die Ästhetik eine wesentliche Rolle.

So erinnerte Architekt Simon Fischer vom Architekturbüro "Studio SF" daran, dass beim Architektenwettbewerb das von ihm und seinen Kollegen entworfene Gebäude den ersten Preis unter anderem wegen der "gefalteten Dachlandschaft" erhalten hatte. Deshalb sei es nicht empfehlenswert, die Fotovoltaikanlage aufs Dach zu setzen. Stattdessen solle sie ins Dach integriert werden. Dazu hatte er eine Variante, bei der die Anlage in ein Ziegeldach eingebaut wird, und eine, in der sich unterhalb der Fotovoltaikanlage ein Blechdach befindet, ausgearbeitet.

Für die Variante mit Ziegeldach hatte er Mehrkosten von 39.000 Euro und für die mit Blechdach zwischen 76.000 und rund 90.000 Euro ermittelt, je nach Größe der Fotovoltaikanlage. Dazu kämen noch deren Anschaffungskosten, die zwischen 54.000 und 240.000 Euro lägen.

"Die Variante mit dem Blechdach ist mein Favorit", verdeutlichte Bürgermeister Ralf Gänshirt seine Präferenz. Auch Treiber sah in der Variante mit dem Blechdach die beste Lösung. "Das sieht gut aus", wusste er. Voraussetzung war für Gänshirt jedoch, dass sich die Investitionen der Gemeinde durch die Verpachtung der Dachflächen amortisieren. Nach einer Recherche im Internet während der Sitzung hatte Jörg Fath (FDP) allerdings herausgefunden, dass bei einer Laufzeit von 20 Jahren die Pachteinnahmen wohl nicht die Investitionen der Gemeinde im Falle eines Blechdaches decken würden.

Eine "traditionelle Fotovoltaikanlage", bei der die Module auf das Dach aufgesetzt werden, kam für Gänshirt aus ästhetischen Gründen nicht in Frage. Gleich mehrere Gemeinderäte bemängelten jedoch, dass die Kosten für eine solche "Aufdachlösung" nicht kalkuliert worden waren. Man werde von einer solchen Anlage nur sehr wenig sehen, war Bernd Kopp (Freie Wähler) überzeugt. Zudem wies er darauf hin, dass bei vorgegebenen Bereichen für die Installation der Fotovoltaikanlage der Kreis der zukünftigen Betreiber eingeengt werde.

Thomas Götz (CDU) sah es zudem als nicht ideal für einen zukünftigen Betreiber an, dass der produzierte Strom ins Stromnetz eingespeist werden müsse, da für das Gebäude bereits genügend durch das vorgesehene Blockheizkraftwerk geliefert werde. Dadurch erhalte ein Betreiber eine geringere Vergütung.

Auch Eva-Marie Pfefferle (SPD) war von der Variante mit dem Blechdach nicht überzeugt. "Wir haben uns für ein Ziegeldach entschieden", wies sie auf die ursprüngliche Entscheidung des Gemeinderats zur Planung des Neubaus hin. Schließlich kam man überein, dass die Verwaltung bis zur nächsten Sitzung des ATU im Februar die Rahmenbedingungen für die Montage einer Fotovoltaikanlage mit möglichen Betreibern prüfen und Kostenkalkulationen für die angesprochenen Möglichkeiten mit einem Blech- oder Ziegeldach vorliegen sollen.

Laut Fischer liegt man weiter im Zeitplan für die Fertigstellung des Gebäudes, sodass dieses Ende 2021 übergeben werden könne. Da die Ausschreibungen für den Rohbau jedoch erst in den nächsten Tagen erfolgen soll, wie Fischer erklärte, zweifelten einige Gemeinderäte an, dass sich dieser Fertigstellungstermin halten lasse.