Hirschberg. (ans) Beim Bilanzpressegespräch der Sparkasse Rhein Neckar Nord wurde deutlich, dass tatsächlich die beiden innerörtlichen Filialen in Hirschberg geschlossen werden. Auf Nachfrage äußerte sich Pressesprecher Rico Fischer zu den Gründen: "Wir wollen trotz der herausfordernden Situation in einer Zeit niedriger Zinsen mit einer Filiale vor Ort bleiben und haben in der Region seit Längerem einen zukunftsfähigen Standort für eine moderne Filiale gesucht." Die Einkaufsmöglichkeiten in direkter Nachbarschaft zum künftigen Standort im "Sterzwinkel" seien ein großer Vorteil. Die bisherigen Filialen werden zum Zeitpunkt der Eröffnung der neuen Filiale im "Sterzwinkel" an diesem Ort zusammengelegt – also frühestens im Frühjahr 2022, wenn der Bau wie geplant voranschreitet.

Auch zur Zukunft der Mitarbeiter äußerte sich Fischer: "Wir werden mit der neuen Filiale Synergien haben; unsere Mitarbeitenden ziehen mit an den neuen Standort." So könnten nicht nur Arbeitsabläufe besser werden, die Sparkasse könne ihren Kunden in der neuen Filiale auch ihr komplettes Leistungsportfolio anbieten – vom persönlichen Service, Beratungen, einer Schließfachanlage bis hin zu einem Selbstbedienungsbereich. In den bisherigen Filialen sei dies nur eingeschränkt möglich, "weder die Raum-, noch die Parksituation sind für heutige Ansprüche ausreichend", erläutert Fischer.

Die Sorgen der Menschen vor Ort würde die Sparkasse ernst nehmen, betonte er. So hatte sich das Hirschberger Bürgerforum für Ortsgestaltung und -erhaltung kritisch geäußert wegen der längeren Wege und der drohenden Verödung der Ortskerne. Doch ein großer Vorteil des neuen Standorts werde die Anbindung direkt an der B 3 sein, so Fischer. Die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln werde überdies gegeben sein "und die Parksituation wird ohnehin exzellent", ist der Pressesprecher von den Vorteilen überzeugt.