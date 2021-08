Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Während es in Leutershausen – wenn auch nicht in Pandemie-Zeiten – sogar zwei größere Feste im Jahr gibt, ist von der Kerwe und dem Gassefest, die zur Gassekerwe vereint wurden, nur noch der Flohmarkt übrig geblieben. Doch dabei soll es nicht bleiben. Zwar mussten pandemiebedingt die Festivitäten ruhen, aber 2022 soll Großsachsen wieder feiern, wenn es möglich ist: "Ein neuer Anlauf im Jahr 2022 steht fest auf der Agenda der Truppe, die am 20. Juni 2020 an den Re-Start wollte", betont der Vorsitzende der Großsaasemer Buwe, Christian Würz. Dabei handelt es sich um Thorsten Frohn, Dominik Sauer, Erik Bouvrie und eben um Würz. "Damit haben wir eine bunte Mischung aus Kennern des TVG/HG Saase, des BDS und der Großsaasemer Buwe."

Sie seien damals mit der Idee einer Interessengemeinschaft gestartet, die samstags mit Unterstützung des MGV Sängerbund und der Landfrauen den Flohmarkt, Kinderbelustigung, Seniorenkaffee und ein Abendprogramm auf die Beine stellen wollte.

Die Interessengemeinschaft verfolgt nun die Idee, den Namen "Gasseflohmarkt" beizubehalten, ihn aber durch einen "Gasseowend" zu erweitern. "Hierzu stellen wir uns vor, auf dem Parkplatz Breitgasse oder besser noch auf dem Tabakhof eine Band spielen zu lassen", erläutert Würz den Stand der Dinge. Auch ein möglicher Zeitrahmen scheint schon abgesteckt: "Terminlich wird sich das Ganze vor den Sommerferien, Ende Juni, einfügen müssen, da die anderen Veranstaltungen im Ort – sofern wieder möglich – ja eigentlich auch ihren festen Platz haben", sagt Würz. Vielleicht wird Großsachsen also im kommenden Jahr wieder richtig feiern. "Nun blicken wir gespannt, aber voller Hoffnung auf die Entwicklung der Pandemie und das Jahr 2022."

Bürgermeister Ralf Gänshirt freut sich über diese Initiative, denn er selbst erinnert sich "mit Wehmut" an seine Kindheit, als es in Großsachsen mit Kerwe und Gassefest sogar zwei größere Feste gab. Dass diesbezüglich zuletzt kaum noch etwas passierte, tut dem Bürgermeister "schon weh". Insofern rennen die Initiatoren bei ihm offene Türen ein. Er sicherte schon jetzt zu, dass die Gemeinde mithelfen und unterstützen werde. Die Kommune könne dies zwar nicht selbst machen, "das muss vielmehr aus der Bevölkerung kommen", aber ein gewisses Budget stünde jederzeit zur Verfügung, und auch logistische Unterstützung sowie Manpower stelle die Gemeinde gern zur Verfügung.

Ein Fest für Großsachsen würde ihm sehr am Herzen liegen, sagt der Bürgermeister ganz offen. Er weiß aber auch, dass es nicht einfach für die Vereine ist, ein solches Fest zu stemmen, das mit den Ehrenamtlichen steht und fällt.