Hirschberg-Großsachsen. (ans) Sie wurden heiß diskutiert, durch die Mehrheit bei einer Umfrage unter Eltern zunächst abgelehnt und sind jetzt doch da: die Luftfilter für die Grundschule Großsachsen. Die Geräte seien vor eineinhalb Wochen geliefert worden, teilte Schulleiterin Andrea Auer auf RNZ-Anfrage mit. Nach Kritik an der durch die Vorsitzenden des Elternbeirats vorgenommenen Umfrage gaben diese die Entscheidung in die Hände des Schulträgers und der Schulleitung. Und die fiel pro Luftfilter aus.

Nun stehen die insgesamt 13 Geräte in den Klassenräumen, der Mensa und in den Betreuungsräumen. Rund 16.000 Euro hat die Gemeinde für die Luftfilter in die Hand genommen. "Die bisherigen Erfahrungen sind durchweg gut, man hört sie kaum", berichtete Auer.