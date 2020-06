Hirschberg-Leutershausen. (mpt) Hier spielt die Musik: Nachdem die Alte Synagoge bereits beim Liedfest mit Live-Klängen erfüllt wurde, tönen Beethoven, Schubert und Co. weiter. Nahezu täglich sind aktuell in dem Gebäude in der Hauptstraße Gesang, Klavier und ab und an auch eine Violine zu hören. Doch diesmal ohne Zuschauer. Der Grund: Pianist und Festivalleiter Alexander Fleischer nutzt die coronabedingte Konzertpause, um in Hirschberg gleich drei CD-Aufnahmen zu produzieren. Unter anderem wird die "Winterreise" auf digitale Scheibe gebannt. Mit an Bord: Tobias Berndt, der das Liedfest-Publikum bereits live mit Franz Schuberts Meisterwerk entzückte, und Mirella Hagen.

Mit dem Singen in der leeren Synagoge ist die Sopranistin schon vertraut. 2018 war sie im Programm des Hirschberger Liedfests eingeplant. Bis zum Vortag wurde damals geprobt, dann aber musste die Sängerin krankheitsbedingt passen. Umso glücklicher ist sie nun, dass es in der künstlerischen Zwangspause ein Wiedersehen gibt, und die ungewisse Phase voller Konzert- und Tourneeabsagen mit Leben gefüllt wird. "Die schönen Eindrücke überwiegen jetzt", sagt sie.

Kollege Berndt ließ eine Idee exakt zehn Jahre durch seinen Kopf geistern. 2010 standen bei einer Tour durch Südafrika zwölf Konzerte mit stets unterschiedlichen Inhalten auf dem Programm. Liederabende, Opern, Kammermusik – und unter anderem Stücke des Wiener Komponisten Louis Spohr. "Violine, Gesang und Klavier werden dabei auf ungewöhnliche Art kombiniert. Das muss einmal vertont werden, habe ich damals gedacht", erinnert sich der Berliner Bariton. Erst wegen – oder ein bisschen auch dank – Corona findet er nun Zeit dazu und konnte bei seiner Rückkehr gen Hirschberg gleich ein kleines Familientreffen arrangieren. Bei der Inszenierung der virtuosen Werke erhält er Unterstützung von Cousin Maximilian Junghans, der in Mannheim wohnt. "Die Homogenität ist genial, das liegt wohl in der Familie", findet Toningenieur Thomas Wieber und zeigt sich auch von der Klangkulisse in der Synagoge angetan. "Man spürt, dass die Musiker sich wohlfühlen. Und dass die Leute wissen, dass es nicht irgendwo in einem Tonstudio, sondern hier aufgenommen wurde, ist natürlich auch ein schöner Nebeneffekt", findet er.

"Taa-bim, tab-ba-bim. Mehr Schwung, mehr Tiefe." Was wie eine kleine Jam-Session wirkt, ist in Wahrheit harte, und sehr penible Arbeit. Takt für Takt, Ton um Ton wird bei den Aufnahmen von den Musikern seziert. "Meinen Wein trink ich allein. Wo kann ich besser sein", singt Berndt immer wieder. Und wird tatsächlich von Mal zu Mal noch besser. "Für zehn Minuten Musik braucht es manchmal drei Stunden Aufnahme", verrät Wieber, und schraubt die Standmikrofone zurecht. Wasserflaschen, Kaffeebecher, Gummibärchen, Kabel und Werkzeug nehmen statt Zuhörern auf den Stühlen Platz. "Das sieht nach harter Arbeit aus", gibt Fleischer Einblicke ins Schaffen der Musiker abseits der Bühne.

Hier und da wird geflachst, doch sobald das rote Lämpchen ertönt, sind alle voll in ihrem Element. "Ich fühle mich wieder als Sängerin", betont Hagen, nachdem sie Stücke wie "Lotosblume" aus Robert Schumanns "Myrthen" eingesungen hat. "Es freut mich, dass wir eine Plattform für die Künstler bieten können", sagt Monika Maul-Vogt, die Zweite Vorsitzende des Kulturfördervereins, über den besonderen Besuch. Bei diesem allein soll es nicht bleiben. "Es ist ein Release-Konzert für die CD geplant", verrät Fleischer. Und vielleicht werden die drei Alben noch dieses Jahr präsentiert.