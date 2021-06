Hirschberg. (ans) Durch ein Mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises konnten bereits im April und Mai 144 Hirschberger geimpft werden. Nun meldet die Gemeinde, dass ein weiterer Termin für Vor-Ort-Impfungen durch ein Mobiles Impfteam zur Verfügung steht. Nach der Priorisierung für bestimmte Zielgruppen soll jetzt das Impfangebot für alle Hirschberger offen stehen. Es richtet sich an alle Bürger ab 18 Jahren, die in der Gemeinde ihren Hauptwohnsitz haben. Termine für 150 Impfdosen können vergeben werden.

Die Erstimpfungen finden am Donnerstag, 15. Juli, von 10.15 bis 14.30 Uhr statt. Der Zweittermin ist sechs Wochen später, am 26. August. Die Impfungen werden erneut in der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen vorgenommen. Dabei steht der Impfstoff der Firma Moderna zur Verfügung.

Bei der Vergabe der ersten Impftermine im Juli werden automatisch die Termine für die zweite Impfung im August vereinbart. Die Wahrnehmung dieser Zweittermine sei verpflichtend, betont die Gemeinde. Das Angebot richtet sich an diejenigen Personen, die bisher noch nicht geimpft wurden und keinen alternativen Termin in einem überörtlichen Impfzentrum oder in einer Arztpraxis vereinbart haben.

Info: Anmeldungen für die Impfungen können ab sofort und bis 6. Juli per E-Mail an Impftermin@Hirschberg-Bergstrasse.de, oder, sofern keine E-Mail-Möglichkeit besteht, telefonisch unter 06201/59 82 2 in der Zeit von 9 bis 10 Uhr, vereinbart werden. Dabei sollte man den Namen, die Adresse und das Geburtsdatum nennen sowie eine Telefonnummer, unter der man erreichbar ist. Im Anschluss erhält man eine Bestätigung mit der Uhrzeit für den Impftermin. Sobald die 150 Termine vergeben sind, können keine weiteren vereinbart werden. Dies soll über eine automatische Antwort oder Bandansage kommuniziert werden.