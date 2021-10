Pianist Jens Schlichting und Musikinstrumentalistin Meta Hüper traten am Samstag in der Alten Synagoge auf und trafen mit ihrer Mischung aus klassischer Musik und Chansons den Geschmack ihrer Zuhörer. Foto: Dorn

Von Julian Baum

Hirschberg-Leutershausen. Wenn es Nacht wird – ja, was passiert dann? Im Falle des vergangenen Samstags in der Alten Synagoge etwas Magisches: ein (musikalischer) Regenschauer roter Rosen zum Abschied, ein entzücktes Publikum und stehende Ovationen.

Dem Partnerschaftsverein gelang mit dem Konzert eine fulminante Feier anlässlich seines 15-jährigen Bestehens, das 2020 begangen werden sollte, wegen der Pandemie nun aber nachgeholt wurde. Noch auf der Bühne dankten die Vorsitzende Danielle Fouache und ihr Stellvertreter Reinhard Korkowski den Musikern überschwänglich, ein Gefühl, das rund 100 Gäste mit ihnen teilten.

"Wenn es Nacht wird" hieß auch das Programm von Multiinstrumentalistin Meta Hüper und Pianist Jens Schlichting. Ihre Mischung aus klassischer Musik und Chansons verzauberte das Publikum. Immer wieder moderierte Hüper Stücke und Arrangements mit kleinen Geschichten an, ihrer sanften Stimme lauschte gebannt das Publikum: So erinnere sie sich daran, erzählte sie, wie ihre Eltern das Grammophon herausgeholt hatten und die Schellackplatten ertönten. Sie bat das Publikum, die Augen zu schließen: "Wenn Sie den Klang meiner Kindheit hören, dürfen Sie Ihre Augen wieder öffnen."

Auf der Bühne rauschte ein Grammophon, Hüper sang "Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt" im Hall durch das Horn. Ton, und Licht stimmten sich gut ab: Zu "Moon River" gab sie den Eingang mit der Harmonika, das Licht unterstützte, wechselte ruhig in der Farbe und setzte das hinreißende Arrangement in Szene. Sie wolle aufräumen mit dem Vorurteil, dass klassische Musik und Erotik sich nicht in Einklang bringen ließen. Und das gelang dem Duo: Ravels "Bolero", eigentlich ein Stück für "ein großes Orchester", spielten sie zu zweit – mit ein wenig Hilfe einer Loopmachine, in die Hüper den Rhythmus einfiedelte und die Erste Geige zur Schleife spielte.

"Egal, wie man die Nacht verbringt: Die Hauptsache ist, man bereut nichts", sagte sie und stimmte "Non, je ne regrette rien" an. Rollend schnurrte sie das R, gab ihrer klaren Stimme im Laufe des Lieds nach und nach mehr Druck, was eine feine Idee für den Spannungsbogen war. Cello, eine klingende Säge, Stepptanz – das Programm war facettenreich und durchweg ein Ohrenschmaus. Zwischenrein das Duo, das charmant von der Bühne lächelte und pure Energie versprühte. Trotz wenig Zeit für Proben stimmte das Zusammenspiel. Kongenial begleitete Schlichting am Abend, die Chemie habe von Anfang an gestimmt, erzählte er nach dem Konzert. Und Hüper bestätigte, Schlichting habe beides: das feine klassische Spiel und den spontanen Jazzgeist.

Für das Jubiläum galt es, etwas Besonderes zu veranstalten, sagte Danielle Fouache nach dem Konzert: "Und Meta ist besonders." Zur Premiere des Programms hörte sie die beiden in "Erik’s Weinscheuer", ab da wusste sie, wer zum Fest auftreten solle. Gäste aus den Partnergemeinden Brignais und Schweighouse in Frankreich sowie der Gemeinde Niederau an der sächsischen Weinstraße kamen nicht, es sei eben nicht so einfach in der Pandemie, so Fouache.

Sichtlich gerührt von der Musik am Konzertabend war auch eine Zuschauerin aus der Region. Der RNZ sagte sie: "Am Anfang war es etwas laut, aber dann kam in der ersten Hälfte der Tango Argentino"; der Wendepunkt zu einem fulminanten Abend: "Die Botschaft durch die Musik war rührend."