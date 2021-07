Hirschberg. (RNZ) Mit einem ungewöhnlichen und gleichzeitig hochkarätig besetzten Konzert meldet sich der Verein "Musik in Hirschberg" nach der Corona-Zwangspause zurück. "Der Termin war schon länger vereinbart, aber mit Fragezeichen. Erst seit vergangener Woche ist nach Klärung vieler Einzelheiten klar, dass die Veranstaltung durchführbar ist", freut sich der Vorsitzende des Vereins, Jens Schlichting.

Durch die langjährige künstlerische Zusammenarbeit mit Ragna Schirmer ist es ihm gelungen, die Ausnahmepianistin für ein Konzert in Hirschberg zu gewinnen. Sie tritt gemeinsam mit Drummer Matthias Daneck am kommenden Sonntag, 11. Juli, um 18 Uhr, unter freiem Himmel auf dem Meier-Heller-Platz vor der Ehemaligen Synagoge auf. Bei schlechtem Wetter wird das Konzert in die Synagoge verlegt.

Schirmer hat 1992 und 1998 den Bach-Preis der Stadt Leipzig erhalten – sie ist die einzige Pianistin, der diese Auszeichnung zweimal zugesprochen wurde. Im Jahr 2000 sorgte sie mit Bachs Goldbergvariationen für ein aufsehenerregendes CD-Debüt. Für die Gesamtaufnahme der Klaviersuiten von Georg Friedrich Händel wurde sie mit dem Händel-Preis der Stadt Halle geehrt. 2003 und 2009 erhielt sie den "Echo-Klassik".

Neben zwei hochgelobten Haydn-Alben umfasst Schirmers Diskografie 15 weitere CDs mit Kompositionen von Beethoven, Mendelssohn, Chopin, Schumann, Brahms, Schmidt, Schnittke, Corigliano und Connesson. Das dramaturgische und programmatische Geschick der Künstlerin lässt sich in ungewöhnlichen Projekten erkennen. Dies stellt sie nicht nur in moderierten Klavierabenden unter Beweis, sondern ist darüber hinaus auch in genreübergreifenden Theaterproduktionen zu erleben, die eigens für Schirmer geschrieben und inszeniert werden.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind Leben und Werk von Clara Wieck-Schumann. Im Clara-Schumann-Jahr 2019 feierte Schirmer die Pianistin und Komponistin mit über 100 Konzerten. Für ihr aktuelles Album "Madame Schumann" spielte sie zwei Original-Konzertprogramme Clara Schumanns ein und erhielt dafür großes Lob von der Fachpresse.

Drummer Matthias Daneck. Foto: Maike Helbig

Der Schlagzeuger Matthias Daneck hat nach seinem Studium an der Swiss Jazz School und am Konservatorium Bern mehrere Studienaufenthalte in New York bei Joe Morello, Kenny Washington und John Riley an der Manhattan School of Music verbracht. Er ist Bandleader und Komponist bei Matthias Danecks N.O.W. sowie der "Instant Loop Generation" und trommelt unter anderem auf dem ganzen Globus bei Ute Lemper, beim Anne Czichowsky Quintet, dem South Quartet, bei Ragna Schirmers Händel Projekt und war Organisator der erfolgreichen "Jazz cooks"-Serie.

Ludwig van Beethoven gilt als Erfinder des "off-beat"; in seinen Klaviersonaten findet man Passagen entsprechender Takt-Verschiebungen, die später im "Swing" wieder auftauchen. Eine große Improvisation über Melodien und Rhythmen ist die Fantasie op. 77, die in Hirschberg zu hören sein wird. Im Spiegel einer Aufführung mit Percussion wird der innovative Umgang Beethovens mit "beat" überdeutlich.

Maurice Ravel liebte die Mathematik, seine Kompositionen entstanden regelrecht unter dem Brennglas des Spiels mit Zahlen und Strukturen, die in Taktart und wiederholten Motiven nachgerade ausgeklügelt erscheinen. In der Orchesterversion der "Miroirs" zeigt er, an welchen Stellen er rhythmische Akzente setzen möchte, und wenn dieses perkussive Element zum Vortrag der Klavierversion addiert wird, bekommt die ohnehin schon sehr plastische Musik des nachdenklichen Franzosen eine entrückte Dimension. Auch darauf dürfen sich die Gäste freuen.

Und schließlich auch auf "Die "Bilder einer Ausstellung", die schon mehrfach in andere Musikstile übertragen worden ist. Dieser Zyklus von Modest Mussorgski ruft geradezu nach einer rhythmischen Erweiterung. In der Fassung von Ragna Schirmer und Matthias Daneck werde die Bilderschau zur großen Spielfreude mit viel Witz und Charme, heißt es in der Ankündigung.

Info: Tickets kosten 20 Euro; Vereinsmitglieder und Schüler zahlen zwölf Euro. Reservierung unter: www.musik-in-hirschberg.de. Es gelten die Corona-Regeln.