Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Sanft schwingen die bunten Lampions im Wind, die prallen Trauben leuchten einem ansprechend entgegen, im Gemüsegärtchen sprießen die Tomaten. In diesem herrlichen Garten an der Oberen Bergstraße mit traumhaftem Ausblick auf die Rheinebene empfängt Stefanie Kippenhan, vor wenigen Wochen zur Gebietsweinkönigin für die hessische Bergstraße gekrönt, die RNZ. Um das Gärtchen kümmern sich die 27-Jährige und die Familie. Einst war es im Besitz des legendären "Rose"-Wirt von Großsachsen, Fritz Keller, der im vergangenen Jahr verstarb, und seiner inzwischen ebenfalls verstorbenen Frau.

Wenn Weinkönigin Kippenhan darüber spricht, merkt man, wie sehr sie dieser Verlust noch bewegt. Eine starke Verbindung zur Familie ist offensichtlich und über diese hat sie auch zum Wein gefunden. "Ich habe schon als Kind beim Herbsten geholfen", erzählt die Großsachsenerin. Opa Fritz Keller gehörten Weingrundstücke, teilweise pachtete er sie auch und baute den Wein sogar selbst aus. Aber als er 1998 die Türen des Gasthauses "Zur Rose" für immer schloss, belieferte er nur noch die Winzergenossenschaft Schriesheim, bis er den Weinanbau einige Jahre später ganz aufgab.

Heute zeugen noch ein paar alte Rebstöcke im Garten und ein paar neu gepflanzte von der Liebe der Familie zum Wein: Da gedeiht neben der "Stefanie", die sie einst zur Krönung als Schriesheimer Weinkönigin geschenkt bekam, auch der "Georg". Diese Rebzeile mit Tafeltrauben bekamen Stefanie und ihr Mann Georg Kippenhan zur Hochzeit in diesem Jahr von Stefanies Vater geschenkt.

Denn die beiden verbindet nicht nur ihre Liebe zueinander, sondern auch zum Wein: So gehören Georg Kippenhan Weinberge neben dem Großsachsener Friedhof und und in Ritschweier. Mit einem Teil davon beliefert er gemeinsam mit seinem Vater, Karl Friedrich Kippenhan, die Winzergenossenschaft Schriesheim, ein Hektar wird für das gemeinsame Weingut verwendet. Denn dieses bauen Stefanie und Georg Kippenhan nun seit einem Jahr auf. "Er ist für den Ausbau und die Pflege zuständig, ich für das Marketing", erzählt die Weinkönigin. Jetzt ist auch endlich der Keller auf dem Weingut in Ritschweier fertig, sodass die beiden den Wein dort künftig selbst ausbauen können.

Für Stefanie Kippenhan ist das aber nur ein Nebenjob, denn hauptberuflich ist sie Verwaltungsangestellte der Gemeinde Hirschberg. Hier arbeitet sie vor allem als Standesbeamtin und nimmt Eheschließungen vor, weitere Arbeitsbereiche sind im Bürgeramt und im Asyl. "Ich schätze meinen abwechslungsreichen Arbeitsalltag", sagt sie. Schon ihre Ausbildung hat sie in Hirschberg absolviert, trat dann aber eine Stelle in Ilvesheim an und kehrte 2016 schließlich zurück nach Hirschberg. Hier lebt und arbeitet sie gern: "Ich liebe die Weinberge und mag auch die Nähe zu Heidelberg und Mannheim."

Ihre Chefs, Bürgermeister Ralf Gänshirt und Hauptamtsleiterin Anna Dorothea Richter, hat sie über ihre neue Aufgabe als Weinkönigin informiert. Für Kippenhan ist klar: "Der Job geht vor." Wenn also samstags eine Trauung ansteht, kann sie mitunter auch mal keinen Termin als Weinrepräsentantin wahrnehmen. Den vollen Terminkalender kennt sie schon, schließlich war Stefanie Kippenhan 2014/2015 bereits Schriesheimer Weinprinzessin, 2015/2016 Schriesheimer Weinkönigin und 2016/17 erste Bereichsweinprinzessin der badischen Bergstraße. Und nun repräsentiert sie also 2021/2022 das Anbaugebiet der hessischen Bergstraße, das sich von Laudenbach bis Zwingenberg erstreckt und auch noch Groß-Umstadt umfasst. 2022 wird sie auch an der Wahl zur Deutschen Weinkönigin teilnehmen.

Dass die Kurpfälzerin dann einen Teil Hessens vertritt, liegt zum einen daran, dass ihre Mutter ursprünglich aus Darmstadt kommt,also Hessin ist. Zudem kennt sie den Vorstandsvorsitzenden des Weinbauverbandes Hessische Bergstraße gut, mit dessen Tochter sie befreundet ist. Nicht zuletzt gehört Kippenhan auch "Vinas" an, einer Jungwinzerinnengruppe der Bergsträßer Winzer EG. Noch jetzt schwärmt sie über den Erfolg von Online-Weinproben, die sie in der Corona-Zeit, teils gemeinsam mit anderen Jungwinzern, veranstaltet haben.

Apropos Corona: Merkt sie denn, dass sie bei weniger Veranstaltungen eingeladen ist? "Nein, ich habe sogar mehr Termine als meine Vorgängerinnen", erzählt sie und lacht. Sie war schon in Groß-Umstadt, in Heppenheim und zuletzt auch bei der "Heisemer Storchkerwe light". "Über diese Einladung habe ich mich besonders gefreut. Das war ja ein Heimspiel."

Wenn Kippenhan nicht gerade Wein repräsentiert, engagiert sie sich bei den Großsachsener Landfrauen als Vorstandsmitglied und näht gern Accessoires, erst kürzlich hat sie eine Windeltasche für eine Freundin angefertigt. Mit ihrem Mann unternimmt sie auch Radtouren oder Wanderungen. Wofür sie sich trotz eines vollen Terminkalenders immer Zeit nimmt: das Herbsten. Selbst am Tag der Storchekerwe-Eröffnung stand sie morgens schon im Wingert. Respekt!