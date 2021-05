Von Nadine Rettig

Hirschberg-Großsachsen. Schon in der Breitgasse hallen den Besuchern fröhliches Lachen und das Gemurmel angeregter Gespräche entgegen: Jeden zweiten Donnerstag verwandelt sich nämlich der Hof von "Tines Café" zwischen 14 und 16 Uhr zu einem kleinen Markt, auf dem unterschiedliche Leckereien gekauft werden können und auch gerne mal der eine oder andere Plausch gehalten wird.

"Wir haben letztes Jahr im August mit dem Markt angefangen", berichtet Christine Kneier, die an ihrem Stand je nach Jahreszeit lokal produzierten Honig von ihrer Tochter und Weine der Winzergenossenschaft Schriesheim verkauft. Und sie erinnert sich, dass die Idee damals von Tine Wallat von "Tines Café" angekurbelt wurde.

Begonnen habe alles damit, dass Wallat die Chefin der Käserei Wissmann in Maxdorf gut kenne, die regelmäßig mit ihren 14 Verkaufswägen auf Märkten bis nach Frankfurt und Wiesbaden unterwegs sei. Und so konnte Wallat den Stand, der allerlei außergewöhnliche Käsespezialitäten anbietet, in ihren Hof nach Großsachsen locken. Vom Schweizer "Gewitterkäse", der dort nur bei stürmischem Wetter hergestellt wird, bis zum Weichkäse mit Trüffel verfeinert, ist für jeden Käseliebhaber etwas dabei.

Christine Kneier verkauft unter anderem Weine der Winzergenossenschaft Schriesheim. Fotos: Kreutzer

Für die süßen Brotaufstriche sorgt Regina Beck auf dem Markt. Sie ist im Oktober 2020 zu den Verkaufsständen dazugestoßen und verkauft dort nun selbsthergestellte Produkte aus dem Ertrag ihrer Streuobstwiesen. Und auch hier gibt es allerhand außergewöhnliche Sorten zu bestaunen. Sie freut sich besonders über die Gelegenheit, ihre Ware auf einem Markt an ihrem Produktionsort verkaufen zu können, denn der Verkauf sei an anderen Orten oftmals nicht ganz einfach. "Man muss einfach das richtige Publikum haben, und das geht meistens nur regional", sagt sie. Denn die Menschen müssen wissen, für was man mit seinen Produkten stehe. Und auch sie genießt die Stimmung auf dem Markt. "Das ist eine tolle Atmosphäre hier, und wir kennen und mögen uns alle, das ist viel wert", lobt sie auch den Zusammenhalt unter den Initiatoren.

Zudem könne sich der Markt inzwischen schon an vielen Wiederholungstätern und Stammkundschaft erfreuen, findet Kneier. Auch Regina Beck bemerkt, wie dankbar die Menschen seien, dass so etwas auch in der Zeit der Pandemie angeboten werde. Und so genießen es viele der Kunden, mit Maske und Abstand bei dem Markt auch mal für einen kurzen Plausch innezuhalten. Auch das sei etwas, das den Markt zusätzlich für sie ausmache, findet Beck. "Es ist so eine kleine Wiederbelebung der Breitgasse."

Ab Juni oder Juli soll der Markt dann auch um einen weiteren Stand reicher werden. Ab dann wolle sich zusätzlich ein junger Grieche mit einem Stand beteiligen, an dem er eingelegte Sachen, zum Beispiel als Beilage zum Grillen, anbieten möchte, berichtet Kneier.

Heike Gaber, die ebenfalls bei der Winzergenossenschaft ist und mit dem Fahrrad aus Schriesheim zu dem Markt gefahren ist, lobt das Engagement Kneiers und der anderen Initiatoren. "Ich finde es toll, dass Frau Kneier unseren Wein auf diesem hübschen Markt vertritt. Es gibt wenige so engagierte Winzer", lobt sie.

Nun hoffen alle, dass auch Tine Wallat bald wieder die Türen zu ihrem Café öffnet und den Markt mit den Leckereien ihres Cafés komplettiert. "Wenn Tine wieder aufmacht, dann ist das ein tolles rundes Bild und wie ein Sechser im Lotto", findet Beck und bekommt Zustimmung von allen Seiten.

Info: Aufgrund des Feiertags Fronleichnam findet der nächste Markt erst wieder am Donnerstag, 17. Juni, von 14 bis 16 Uhr statt. Ab dann wieder im gewohnten Zwei-Wochen-Rhythmus.