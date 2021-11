Moderator Dieter Thomas Heck (li. oben) betrat am 12. November 1971 „wie aus dem Nichts“ die SG-Sporthalle in Leutershausen. Um die 1000 Zuschauer verfolgten damals live vor Ort bei der „Hitparade“ den Auftritt zahlreicher Stars, unter anderem denjenigen von Costa Cordalis (li. unten), der genau wie Heck inzwischen verstorben ist. Fotos: Walter Brand

Moderator Dieter Thomas Heck (li. oben) betrat am 12. November 1971 „wie aus dem Nichts“ die SG-Sporthalle in Leutershausen. Um die 1000 Zuschauer verfolgten damals live vor Ort bei der „Hitparade“ den Auftritt zahlreicher Stars, unter anderem denjenigen von Costa Cordalis (li. unten), der genau wie Heck inzwischen verstorben ist. Fotos: Walter Brand

Moderator Dieter Thomas Heck (li. oben) betrat am 12. November 1971 „wie aus dem Nichts“ die SG-Sporthalle in Leutershausen. Um die 1000 Zuschauer verfolgten damals live vor Ort bei der „Hitparade“ den Auftritt zahlreicher Stars, unter anderem denjenigen von Costa Cordalis (li. unten), der genau wie Heck inzwischen verstorben ist. Fotos: Walter Brand

Moderator Dieter Thomas Heck (li. oben) betrat am 12. November 1971 „wie aus dem Nichts“ die SG-Sporthalle in Leutershausen. Um die 1000 Zuschauer verfolgten damals live vor Ort bei der „Hitparade“ den Auftritt zahlreicher Stars, unter anderem denjenigen von Costa Cordalis (li. unten), der genau wie Heck inzwischen verstorben ist. Fotos: Walter Brand

Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Ein herausragendes Datum war für den Männergesangverein 1884 Leutershausen der 12. November 1971, als der MGV die "Deutsche Hitparade" mit ZDF-Moderator Dieter Thomas Heck in Leutershausen präsentierte. "Es ist 20 Uhr, elf Minuten und 30 Sekunden, hier ist die Deutsche Hitparade live in der SG-Halle Leutershausen", so lautete damals die Ansage von Schnellsprecher Dieter Thomas Heck. Wie aus dem Nichts kam Heck auf die Bühne, ausgestattet mit neuester Funkmikrofon-Technik von Telefunken, und begrüßte unter frenetischen Applaus die erwartungsvollen Zuschauer in der voll besetzten SG-Sporthalle (heute Heinrich-Beck-Halle).

Die Verantwortlichen beim MGV 1884 mit ihrem Vorsitzenden Alfons Kunkel, Organisationsleiter Rolf Brand und dem Vertreter für die Jugend hatten die notwendigen Vorarbeiten für das Großevent geleistet. Dem Verein lag es damals sehr am Herzen, besonders für die Jugend und Junggebliebene eine Veranstaltung in diesem Format zu bieten. Letztlich sah sich der der Verein vor 50 Jahren mit seinen nahezu 30 Jungsängern und mit Blick auf die Kulturarbeit verpflichtet, im Ort etwas Besonderes zu veranstalten.

Dieses Vorhaben wurde trotz der hohen Kosten von der MGV-Vorstandschaft nach manchen Diskussionen bewilligt. So konnte auch der Vertrag mit einer Gastspieldirektion aus Karlsruhe rechtzeitig für diese Veranstaltung unterzeichnet werden. Damals war man sich auch darüber einig, dass der Eintrittspreis nicht dem in einer Großstadt angepasst werden sollte. Dem Organisationsausschuss des MGV 1884 oblag es neben der Werbung für die Veranstaltung auch, die SG-Halle im Rahmen der örtlichen Möglichkeiten herzurichten. Um die 1000 Holzklappstühle wurden aufgestellt. Dazu kam noch der Aufbau einer Bühne für die Musiker. Auch die Stromversorgung musste für den Betrieb der Technik aufgerüstet werden. Zudem wurden die Aufenthaltsräume für die Künstler, Stars und Maskenbildner hergerichtet. Das war damals echte Teamarbeit, die die MGV’ler hier leisteten. Zur Freude des Veranstalters konnten alle verfügbaren Eintrittskarten rasch verkauft worden. Die Tour wurde damals von Hörzu und dem Heimatsender von Dieter Thomas Heck, der "Europawelle Saar", mit gesponsert.

Heck gab vorab eine kleine Programmvorschau über den Verlauf des Abends. Mit dabei war Costa Cordalis, der zu jener Zeit der Schwarm vieler Frauen war. Er begeisterte mit seinem Hit "Und die Sonne ist heiß" und "Es wird schon weitergeh’n". Auch das blonde Schmuse-Duo Adam & Eve waren mit dabei. Sie landeten mit einigen Songs öfter auf Platz eins und zwei bei der Hitparade. Darunter waren "Hey, Hey in Tampico", "Wenn die Sonne erwacht in den Bergen" und "Ave Maria No Morro". Als Shootingstar dieser "Sendung in Hause" kündigte Heck Christian Anders an, der mit seinen Titeln "Du gehörst zu mir", "Nie mehr allein", "Ich lass’ Dich nicht geh’n" und "Geh’ nicht vorbei" begeisterte. Letztgenannter Titel wurde damals über eine Million mal verkauft, sagte Heck. Ein Jahr später landete er mit dem Titel "Es fährt ein Zug nach nirgendwo" einen Super-Hit. Am Hitparaden-Abend in Leutershausen war auch Jonny Hill mit dabei. Diesen Künstler verbindet man heute noch mit Country-Songs, Trucks und Reisefieber in die Ferne. Er heimste manch Goldene Schallplatte ein.

Martin Mann riss damals mit seiner Band eine gewaltige Bühnen-Show ab. Sein Vorbild war der rockende Elvis mit Gitarre. Das Publikum tobte damals und spendete ihm einen frenetischen Applaus. Zu seinen Titeln gehörten: "Mein Brief an Julie (Julie Do Ya Love Me)", "Heut ist mir alles egal". Die Titel "Cecilia" und "Meilenweit muss ich geh’n" wurden besonders bejubelt.

Michael Holm war damals ein Hit-Garant mit Titeln wie "Barfuß im Regen", "Wie der Sonnenschein", "Nachts scheint die Sonne", "Ein verrückter Tag" und dem Knaller "Mendocino". Als 1969 die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck startete, war Holm bis 1971 bereits mit sechs erfolgreichen Titeln dabei. Holm sorgte auch in Leutershausen für musikalische Leckerbissen und ein rasendes Publikum. Und dies obwohl Heck im Hintergrund einige Titel mitsang, denn sein Funkmikro war noch eingeschaltet.

So manche Blümchen überreichten die Zuschauer damals den Stars in der SG-Halle. Dabei gab es auch das eine oder andere Küsschen auf die Wange. Dieter Thomas Heck dankte am Ende allen Mitwirkenden und der Begleitband "Royals" . Er verabschiedete sich letztlich nach dem minutenlangen Applaus mit den Worten: "Und das war eine Sendung vom MGV 1884 Leutershausen!"

Viele nutzten dann noch die Gelegenheit, das eine oder andere Autogramm von den Stars zu ergattern. Auf das erfolgreiche Event wurde später mit einigen Runden Wein, Bier und Schnaps im Hotel "Sonnenhof" (heute NH-Hotel) von der Hitparaden-Crew angestoßen. Einige der Schlagerstars reizten dann noch bis in die frühen Morgenstunden das Skatspiel, an dem sich auch der Autor des Berichts beteiligte.

Ein Jahr später präsentierte Walter Brand einen Rückblick über die Hitparade mit einer Ton-Diashow im Kronesaal. Die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck war in Leutershausen und der Bergstraßen-Region das Event des Jahres 1971. Gezeigt wurden die Höhepunkte auf der großen Wanderkino-Leinwand des Olympia-Kinoerbauers Willi Schulenburg, die er Brand damals als Kino-Filmvorführer überließ.