Hirschberg-Großsachsen. (ans) Zwar beginnt am 4. Mai in Baden-Württemberg der Unterricht an den weiterführenden Schulen, bei denen im laufenden oder kommenden Jahr eine Abschlussprüfung abgelegt wird. Wann es an den Grundschulen weitergeht, steht allerdings noch nicht fest, auch die Viertklässler müssen vorerst noch zu Hause bleiben. Dennoch bereiten sich auch diese Schulen auf eine Wiedereröffnung, gerade für die Viertklässler vor, aber auch auf die durch Lockerungen bedingte erhöhte Nachfrage nach der Notbetreuung.

So berichtet die Leiterin der Grundschule Großsachsen, Kyra Herrmann-Bläß, dass zuletzt bis zu sieben Kinder in der Notbetreuung waren. Nach aktuellem Stand seien 17 Kinder – in zwei Notgruppen – ab 27. April angemeldet, teilte sie am Freitagmorgen mit. Wie läuft es derweil mit dem "Homeschooling"? "Kinder und Eltern sind zufrieden. Es gibt viele kreative Lösungen, um Kontakt zu halten, Wochenpläne auszutauschen und für individuelle Rückmeldungen der Aufgaben", ist die Schulleiterin guter Dinge.

Wenn die Grundschulen in Baden-Württemberg wieder öffnen, werden voraussichtlich zuerst die Viertklässler wieder starten dürfen. An der Großsachsener Grundschule sind das 36 Kinder. Wenn sie wiederkommen, wird das auch für einigen organisatorischen Aufwand hinsichtlich der Raumaufteilung sorgen. Denn die Kleinen müssen mit 1,50 Meter Abstand voneinander sitzen. Um diesen einhalten zu können, werden Lerngruppen eingerichtet, erläutert Herrmann-Bläß. Als weitere Herausforderungen für die Schule nennt sie neben der Raumverteilung auch Raumhygiene, Wegeführung im Schulhaus und Pausengestaltung. Konkret ist vorgesehen, dass in der Aula und in den Klassenzimmern Einbahnwege eingerichtet werden. Die Pausen sollen versetzt und in Gruppen stattfinden.

Worüber sich die Grundschule Großsachsen immerhin keine Sorgen machen muss: Es gibt ausreichend Desinfektionsmittel. Das bestätigt auch Familienbüro-Leiter Bernd Lauterbach. Allerdings macht er darauf aufmerksam, dass es effektiver ist, sich ordentlich die Hände zu waschen. Und gerade für Grundschüler, die sich auch gerne mal ins Gesicht fassen, sei die Handdesinfektion nicht besonders sinnvoll.

Weitere Hygienemaßnahmen sind häufigere Putzdienste, mehrmaliges Wischen und die Reinigung der Oberflächen. Hygienevorschriften sind schließlich ausführlich mitgeteilt worden, allerdings kein pädagogisches Konzept, wie Lauterbach anfügt. So sei es einfach schwierig, die Kinder derzeit zu beschäftigen. "Das geht ja kaum mit 1,50 Meter Abstand." Gleichwohl gebe es seitens der Betreuungskräfte in Hirschberg tolle Ideen.

Die ganz große Herausforderung auf die Schulen und Kommunen könnte allerdings mit noch mehr Kindern in der Notbetreuung zukommen. Wie viele es noch werden, ist ungewiss: "Da hängen wir momentan vollkommen in der Luft", sagt Lauterbach.

In den beiden Schriesheimer Grundschulen hält man sich mit konkreten Aussagen noch zurück. Die Strahlenberger Grundschule zum Beispiel entwickelt derzeit besondere Organisationsformen und angepasste Verhaltensregeln, die dann mit den Vorgaben des Kultusministeriums abgestimmt werden, so die vage Auskunft. Erst bis das geklärt sei, wohl in der nächsten Woche, könnte der stellvertretende Leiter der Strahlenberger Grundschule, Hubert Strehle, die RNZ-Anfrage, wie es hier weitergehen soll, beantworten.