Hirschberg. (ze) Noch vor wenigen Monaten hätte sich wohl kaum ein Mitglied der Grünen Liste Hirschberg (GLH) vorstellen können, eine Online-Mitgliederversammlung abzuhalten. Am Mittwoch war es dann aber so weit, denn nur so ließen sich die derzeitigen Kontaktbeschränkungen problemlos einhalten.

Nachdem die stellvertretende Vorsitzende der GLH und Moderatorin der Online-Mitgliederversammlung, Claudia Helmes, die 15 Teilnehmer frei geschaltet hatte, ging Gemeinderätin Monika Maul-Vogt auf das bei der jüngsten Gemeinderatssitzung kontrovers diskutierte Thema "Sozialstaffelung der Kindergartenbeiträge" ein. Hier habe man in der Arbeitsgruppe einen guten Kompromiss gefunden, doch bei der Ratssitzung wären Themen wie die Unterstützung der Eltern durchs Jugendamt wieder von CDU, Freien Wählern und FDP in die Diskussion eingebracht worden. "Sachargumente scheint man in diesem Gemeinderat nicht hören zu wollen", zeigte sich Maul-Vogt enttäuscht. Sie verwies darauf, dass es neben den vom Jugendamt unterstützten Eltern weitere gebe, die eine Entlastung benötigten.

"Die Haushaltssperre betrifft nicht den Neubau des Kindergartens", ging dann Gemeinderätin Leonie Mußotter auf die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise ein. Helmes zeigte sich wenig überrascht von der Haushaltssperre. Denn bereits vor der Corona-Krise sei absehbar gewesen, dass die Einnahmen der Gemeinde zurückgehen und man vermutlich eine Sperre benötige. Die Mitgliederversammlung wurde zudem genutzt, um Stimmungsbilder zu den Themen "neue Gewerbe- und Baugebiete" sowie "Umgehungsstraße Großsachsen" von den Mitgliedern einzuholen. Die Ausweisung neuer Gewerbe- und Baugebiete hatten CDU, Freie Wähler und FDP im Zusammenhang mit der Haushaltssperre aufgebracht, da sie der Ansicht sind, dass die Gemeindedadurch mehr Einnahmen erzielen kann.

"Auf Neubaugebiete zu schielen, ist eine absolute Nullnummer, wenn schon vorher die Gemeindefinanzen nicht stimmen", widersprach dem Rembert Boese. Stattdessen schlug er vor, bestehende Gewerbeflächen, etwa bei der AVR-Anlage, zu berücksichtigen. Maul-Vogt dagegen wollte sich einem Neubaugebiet nicht ganz verschließen, allerdings müssten dafür bestimmte Bedingungen erfüllt sein, etwa der Bau von Wohnungen für einkommensschwache Familien.

Eindeutig lehnten dagegen die GLH-Mitglieder eine Umgehungsstraße für Großsachsen ab, befürworteten jedoch einen Autobahnanschluss "Weinheim-Süd". Maul-Vogt war zudem der Ansicht, dass die von Christian Würz (CDU) genannte Förderhöchstsumme von 75 Prozent für eine Umgehungsstraße unrealistisch sei. Diese gebe es nur, wenn damit der Ausstoß von Kohlendioxid vermindert werde, was aber durch eine neue Straße wohl kaum gelinge. Ebenso sei die ansonsten geltende Förderung von 50 Prozent nicht sicher, da es sich um eine pauschale Förderung handele, die nach der Kostenschätzung festgelegt werde. Überstiegen die tatsächlichen Kosten die Schätzung, würde die Fördersumme nicht dementsprechend erhöht.

Angesichts der Haushaltslage der Gemeinde sei eine Umgehung, die mindestens neun Millionen Euro koste, nicht zu finanzieren, oder es müssten andere dringliche Aufgaben wie die Kanalsanierung zurückstehen. Arndt Weidler zweifelte zudem an, dass der Bedarf an dieser Straße tatsächlich so hoch ist, wie im Gemeinderat getan werde.

Am Ende der Online-Versammlung zog Helmes ein positives Fazit. Renate Rothe sah jedoch darin keinen Ersatz für ein persönliches Treffen, und Susanne Alizadeh verwies darauf, dass man mit dem Online-Format einen gewissen potenziellen Teilnehmerkreis ausschließt.