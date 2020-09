Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. An kaum einer anderen Stelle des historischen Ortsrundgangs durch Großsachsen dürften sich die Veränderungen im Zusammenleben der Menschen in den Ortschaften so deutlich zeigen wie an der zweiten Station in der Breitgasse 2. Dort, wo sich heute "Tine’s Café" befindet, war einst ein Edeka-Laden – und der war nicht das einzige Lebensmittelgeschäft in Großsachsen, wie der hier angebrachten Informationstafel zu entnehmen ist.

Gleich sechs Lebensmittelläden versorgten vor gut 50 Jahren die rund 2400 Großsachsener. Dazu kamen drei Getränkehandlungen, zwei Geschäfte für Haushaltswaren, ein Textilhaus, ein Schuhgeschäft sowie eine Farbenhandlung. Zwei Bäckereien und zwei Metzgereien sorgten ebenso für das leibliche Wohl der Bürger. Noch mehr Geschäfte werden aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg von dem 2014 verstorbenen Willi Eck beschrieben.

Gleich an fünf Metzgereien erinnert er sich. So habe etwa die Metzgerei Salbinger in der Breitgasse, die erst vor einigen Jahren geschlossen wurde, die besten Rippchen gehabt. Für Kinder gab es damals noch einen weiteren Anreiz, dort einzukaufen, denn sie bekamen immer ein Würstchen geschenkt. Nach dem Erleiden von Hunger in und nach den Kriegsjahren, hätten das die Kinder besonders zu schätzen gewusst, so Eck.

Hintergrund > Der Runde Tisch Kultur Hirschberg erarbeitete die historischen Ortsrundgänge Großsachsen und Leutershausen seit dem Jahr 2014. Dem Runden Tisch Kultur gehörten damals an: Monika Dambier-Englert (Gemeindebücherei), Wiebke Dau-Schmidt (Förderkreis Olympia-Kino), Roswitha Wagner (Katholische [+] Lesen Sie mehr > Der Runde Tisch Kultur Hirschberg erarbeitete die historischen Ortsrundgänge Großsachsen und Leutershausen seit dem Jahr 2014. Dem Runden Tisch Kultur gehörten damals an: Monika Dambier-Englert (Gemeindebücherei), Wiebke Dau-Schmidt (Förderkreis Olympia-Kino), Roswitha Wagner (Katholische Öffentliche Bücherei), Karin Treiber (Kulturförderverein Hirschberg), Rainer Müller (Arbeitskreis ehemalige Synagoge) und Ralf Gänshirt (Leiter der Außenstelle Hirschberg der Volkshochschule Badische Bergstraße). > Informationen über die jeweilige Ortsgeschichte trugen neben dem Historiker Rainer Gutjahr viele Ortskundige bei, so etwa Ernst Bock, Erich Dallinger, Martin Stöhrer, Götz Kaiser oder Karl Ludwig Kemen. Informationen zum historischen Bergbau lieferten Gustav Weber und Jochen Babist. Die Gestaltung der Broschüre der Ortsrundgänge übernahm die Hirschberger Grafikerin Astrid Poß. > Durch Spenden unterstützen die "Großsaasemer Buwe", der Odenwalklub Großsachsen und eine Privatperson die Erstellung des Ortsrundgangs Großsachsen. ze

In der Breitgasse gab es noch die Metzgereien Finkel und Geisler. Und am Dorfeingang, beim Kriegerdenkmal in der Landstraße, habe der Röth’s Fritz seine Metzgerei betrieben. In der Kirchgasse war Metzger Markmann beheimatet.

Die besten Milchbrötchen habe es beim Bäcker Röger gegeben, beschreibt Eck, und zur Bäckerei Weber in der Kirchgasse brachten die Dorfbewohner ihre Brote, um sie dort backen zu lassen. Sie habe zudem den Vorzug gehabt, dass es dort beim Kauf von fünf Brötchen eines umsonst dazu gab.

Milch und Käse konnten die Großsachsener etwa in der am sogenannten Milchbuckel befindlichen Milchzentrale einkaufen oder bei Ursel Markmann in der Kirchgasse. Die Milch kam aus der Region, einst habe es bis zu 59 Milchlieferanten nur in Großsachsen gegeben. Fisch und amerikanische Trockenkartoffeln gab es bei Frau Volsobel im Schulgässel, und in zahlreichen Kolonialwaren-Läden gab es Produkte aus Übersee.

Gleich an drei davon in der Breitgasse erinnert sich Eck. Bei Kätchen Schröder, Adam Treusch und Joseph Braun habe man Kaffee, Kakao, Tee oder Reis bekommen. Weitere Kolonialwaren-Läden befanden sich in der Jahnstraße, Am Mühlengraben oder in der Kirchgasse.

Ebenso durfte damals eine Kohlenhandlung im Ort nicht fehlen. Bei Mertes in der Breitgasse bekam man Kohle und Briketts. Zudem waren zahlreiche Schneider im Ort ansässig – Eck erinnert sich an 17. In der Landwirtschaft kamen häufig noch Pferde zum Einsatz. Da verwundert es auch nicht, dass vier Schmiede im Ort ansässig waren. Die Pferde gab es dann bei Harry Buchheimer in der Landstraße und Leopold Buchheimer in der Kirchgasse.