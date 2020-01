Durch einen Aushang am schwarzen Brett in der Heidelberger Hochschule für Kirchenmusik wurde der 36-jährige Seonghyeok Lee auf die Stellenausschreibung in Großsachsen aufmerksam. Seine neuen Hirschberger Musikschüler hat er jetzt schon lieb gewonnen. Foto: Dorn

Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Ein junger Südkoreaner tritt in die Fußstapfen von Ottfried Schmidt. 1975 gründete dieser den evangelischen Posaunenchor Großsachsen und leitete ihn stolze 44 Jahre lang. 1975, da war sein jetziger Nachfolger Seonghyeok Lee noch gar nicht geboren. Zurückschrecken mag er vor der ehrenvollen Aufgabe aber nicht. "Ich freue mich auf diese besondere Herausforderung", sagt der 36-Jährige. Und hat seine neuen Hirschberger Musikschüler schon lieb gewonnen.

Seit 2017 lebt Lee in Heidelberg und studiert an der Hochschule für Kirchenmusik. Dort wurde er auch auf die Stellenausschreibung aufmerksam. Nicht über das Internet, wie man im digitalen Zeitalter meinen könnte, sondern ganz klassisch, durch einen Aushang am schwarzen Brett. "Also habe ich mich da gemeldet", erinnert er sich. Auf die Bewerbung folgte eine Art Casting, eine sprichwörtliche Unterrichtsprobe.

"Als ich nach Großsachsen gefahren bin, war ich schon etwas aufgeregt. Ich wusste überhaupt nicht, was mich erwartet", verrät er. Letztlich aber waren beide Seiten positiv überrascht. "Der Posaunenchor durfte entscheiden. Und sie haben mich gewollt", verrät Lee. Seit November hat er nun die Leitung inne und lernt den Hirschberger Ortsteil und seine Menschen immer besser kennen.

Er wirkt zurückhaltend, stets lächelnd und besonnen. Auch wenn er 2015 schon einmal für fünf Monate in Weimar wohnte, an die deutsche Kultur muss sich Lee immer noch Schritt für Schritt herantasten und gewöhnen. Nicht nur an die Sprache, sondern auch an Verhaltensgebärden. Wie der Augenkontakt bei einem intensiven Gespräch. "In Korea gilt das als aggressiv, hier aber ist es freundlich gemeint", hat er schnell die kulturellen Unterschiede gelernt und auch verinnerlicht.

Geboren wurde Seonghyeok Lee 1983 in Gumi, einer rund 370.000 Einwohner zählenden Industriestadt, die Produktionsstätte großer Technikfirmen wie Samsung und LG ist und heute als das Silicon Valley Südkoreas gilt. Lee aber begeisterte sich schon von Kindesbeinen an weniger für Hightech, sondern für Musik. Für klassische Kompositionen, vor allem von den Großmeistern aus Deutschland: wie Bach, Beethoven oder Brahms. "Kirchenmusik ist mein Leben. Ich mag diese besondere Stimmung und Atmosphäre. Deshalb war es für mich schon immer ein Traum, in Deutschland zu studieren", erzählt er.

Diese Leidenschaft kommt nicht von ungefähr. Sein Vater ist in Gumi der Pfarrer der evangelischen Gemeinde. Auch sein Sohn wurde evangelisch getauft wie knapp 38 Prozent der südkoreanischen Bevölkerung. Seit seiner Kindheit spielte Lee zu Hause und in der Kirche Klavier, arbeitete schon früh als Chorleiter, begann ein Komponisten-Studium, und träumte weiter von Deutschland. Als dann auch noch sein älterer Bruder in Hamburg ein Gesangsstudium begann, via Smartphone die Bilder von der fernen Welt eindrangen, gab er sich den letzten Ruck und setzte seinen Traum in die Tat um.

Doch auf den weichen Traum folgte auch die harte Realität. Binnen kurzer Zeit musste Lee nicht nur eine komplett neue Sprache, sondern auch eine neue Schrift lernen. Das anfängliche Heimweh stellte sich aber relativ schnell ein. "Freunde, Familie, Bücher und die Kimchi-Kohlsuppe meiner Mutter vermisse ich schon ab und zu", gesteht er. Zum Glück gibt es in Heidelberg aber drei koreanische Restaurants. Und in Mainz eine koranische Kirchengemeinde, wenn das Heimweh gerade zur Weihnachtszeit doch etwas größer wird.

Apropos Weihnachten: Dass hierzulande mit der Adventszeit das christliche Fest einen ganzen Monat lang gefeiert wird, ist für Lee ebenfalls eine neue Erfahrung. "In Südkorea feiern wir nur einen Tag", erklärt er. Und betont lachend, dass er sich ausgerechnet an den Geschmack einer der großen Bibel-Metaphern nicht gewöhnen kann. An das Brot, den Leib Christi. "Das fällt mir immer noch sehr schwer", sagt er schmunzelnd.

Dass man in Großsachsen beim Dirigieren allerdings eher "Eins, zwo" statt "Eins, zwei" sagt, das geht dem neuen Chorleiter hingegen schon viel leichter über die Lippen.