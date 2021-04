Hirschberg-Großsachsen. (ans) Die Bundesstraße B3 ist ab diesem Mittwoch, 28. April, in Großsachsen teilweise dicht. Darüber informierte das Bauamt am Dienstagnachmittag in einer Pressemitteilung. Hintergrund für die Straßensperrung ist ein Wasserrohrbruch beim Hotel Krone. Wie Bauamtsmitarbeiter Wolfgang Frey auf RNZ-Nachfrage sagte, ist der Rohrbruch am Dienstagvormittag festgestellt worden.

Der Hausanschluss im Gehwegsbereich vor dem Hotel Krone sei gebrochen, erläuterte Frey. Er wurde zunächst notdürftig repariert, jedoch sind weitere Arbeiten erforderlich, um den Schaden richtig zu beheben. "Da muss man schnell drangehen", sagte Frey.

Daher ist von Mittwoch bis Samstag, 1. Mai, die Ortsdurchfahrt von Großsachsen Richtung Leutershausen im Bereich B 3 zwischen der Einmündung Riedweg und Lobdengaustraße aufgrund von Straßenarbeiten für die Durchfahrt gesperrt, wie das Bauamt in der Pressemitteilung informiert. Die Umleitung erfolgt über den Riedweg, Lörscher Weg und die Lobdengaustraße.

Die RNV-Linie 5 sei von den Arbeiten nicht tangiert, sagte Wolfgang Frey auf Nachfrage. Die Gemeinde bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Beachtung und dankt für deren Verständnis.