Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. Außen sieht es bei der neuen Kinderkrippe in der Friedrich-Ebert-Straße noch sehr nach Baustelle aus. Und doch soll die Krippe der "Tausendfüßler GmbH" am 1. November eröffnen. Innen kann sich die künftige Einrichtung für die Kleinsten aber schon sehen lassen. In warmen Braun-, Weiß- und Grüntönen erstrahlen die Wände der ehemaligen Postfiliale.

"Ich bin mit dem zügigen Verlauf der Bauarbeiten, die im Frühjahr begonnen haben, sehr zufrieden", sagt "Tausendfüßler"-Inhaberin und Leiterin Christina Stockhausen. Architekt Constantin Görtz habe ganze Arbeit geleistet. Die Innengestaltung ist abgeschlossen, nur die hellen Holzmöbel fehlen noch. Sie sollen in ein, zwei Wochen geliefert werden.

Im „Raupenraum“ freuen sich Nicole Kusaj, Claudia Groß, Christina Stockhausen und Rebecca Frohn (v.l.) auf den Start. Foto: Kreutzer

Dort, wo sich einst die Schalter der Post befanden, erstreckt sich nun ein langläufiger Flur, der geradezu zum Toben einlädt; im Eingangsbereich wird es zudem einen Aufenthaltsbereich für die Eltern geben. In der früheren Telefonzelle können die Erzieher künftig ihre Kleidung deponieren. Zu den neun Räumen gehören zwei Gruppen- und zwei Schlafräume. Auch Namen haben die Gruppen schon: Die Jüngsten, Kinder ab zwei Monate, werden "Raupen" genannt, die Älteren "Schmetterlinge".

Am 1. November startet die Einrichtung mit fünf Kindern, bis Februar sollen es zehn sein. Wann es mit der zweiten Gruppe losgeht - die Krippe ist für 20 Kinder ausgelegt -, konnte Stockhausen noch nicht sagen. "Tausendfüßler" bietet in Großsachsen eine Betreuung von 7 bis 17 Uhr an, wählen kann man zwischen acht und zehn Stunden.

Interessierte Eltern könnten sich hier ab Frühjahr oder Sommer 2020 Hoffnung auf einen Krippenplatz machen, allerdings entscheide das die Gemeinde mit, so die Leiterin. Die Kommune ist auch Mieterin der gut 240 Quadratmeter großen Räume im Erdgeschoss. Der Umbau wird voraussichtlich 420.000 Euro kosten, wobei die Eigentümer ein Drittel zahlen, ein Drittel die Gemeinde und ein Drittel aus Zuschüssen über das Regierungspräsidium Karlsruhe kommt.

Die Innengestaltung der Krippe in der Friedrich-Ebert-Straße ist bis auf die Möbel abgeschlossen.​ Foto: Kreutzer

Auch ein 240 Quadratmeter großer Gartenanteil gehört zur Einrichtung, mit dessen Gestaltung noch in dieser Woche begonnen werden soll. Der L-förmig angelegte Außenbereich verfügt dann später einmal unter anderem über einen Sandkasten und eine Strecke für Bobbycars und andere Fahrzeuge.

Kinder werden hier nach der Klax-Pädagogik und damit in ihrer Selbstständigkeit gefördert. Das Team aus Stockhausen, der stellvertretenden Leiterin Claudia Groß sowie Rebecca Frohn, Nicole Kusaj und Nadine Keiger freut sich schon auf den Start. Es ist die zweite Einrichtung der Schriesheimer Tausendfüßler GmbH, die dritte eröffnet im kommenden Jahr in der benachbarten Weinstadt. Dass sie nun auch in Großsachsen starten, ist übrigens auch einem echten "Großsaasemer Mädel" zu verdanken: Rebecca Frohn brachte ihre Chefin auf die Idee, sich um die Trägerschaft zu bewerben - mit Erfolg. Nun können die Schmetterlinge bald losflattern.

Info: Einrichtungsfeier und Tag der offenen Tür am Freitag, 22. November, um 17 Uhr.