Hirschberg-Großsachsen. (RNZ) Wenn einer "völlisch vun de Roll" ist, dann ist bei ihm richtig viel los. So wird es auch im Juli im Hofcafé Reisig sein, wenn der Innenhof zur Open-Air-Location umfunktioniert wird. Einmal mehr soll der gemeinhin als "Rolle" bezeichnete Traktoranhänger zur Bühne werden. Das Motto: "Völlisch vun de Roll". Während am Freitag, 12. Juli, Mundart auf Musical trifft, gastiert am Samstag, 13. Juli, die "Dorfmugge" in Großsachsen.

Kabarettist Franz Kain. Foto: zg

Die Veranstaltungsagentur VoiceArt hat sich dieses ungewöhnliche Ambiente für zwei Veranstaltungen ausgesucht. Darauf freut sich schon Veranstalter und Kabarettist Franz Kain. Er steht für Mundart, wie sie hier "gebabbelt" wird. Für den Abend auf dem Spargelhof hat er ein "Best of" seiner zurückliegenden Programme zusammengestellt.

Im zehnten Jahr seiner Solo-Karriere kann er aus einem scharfzüngigen Repertoire schöpfen. Denn schließlich war er schon "Kain allein daheim", hat mit "Ein Quantum Quellmänner" ein humoristisches Süppchen gekocht und verquickt aktuell als "Baby-Boom-Bu" Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mit "uff die Roll" kommen am 12. Juli Franz Kains Tochter Patricia und Felicitas Hadzik.

Die beiden Sängerinnen sind auf dem besten Weg, sich in der Szene einen Namen zu machen. "MusicalFieber" heißt ihr Programm mit einer Mischung von "Cabaret" bis "Cats". Bei Songs wie "Mein Herr" und "Le Jazz Hot" wollen sich die Musical-Darstellerinnen mit den Interpreten der ersten Stunde wie Liza Minelli und Julie Andrews messen.

Patricia Kain und Felicitas Hadzik (r.). Fotos: zg

Sie glänzen aber auch mit sinnlich-ruhigen Tönen. Sie werden auch eigene Songs singen, die sie als Schlagerduo "Zweisamkeit" am 16. August an gleicher Stätte als komplettes Konzert präsentieren.

Am Tag darauf, am 13. Juli, klettern Matz Scheid und Stephan Ullmann auf den Anhänger. Wenn die beiden - wie in den Jahren zuvor - auf dem Reisig-Hof in die Saiten greifen und ihre Songs in die Sommernacht schmettern, verwandelt sich Großsachsen in "Little Woodstock". Beide sind als Profimusiker mit verschiedenen Projekten auf Tour und bekannt für ihr virtuoses Spiel. Hochkarätige musikalische Gäste konnten die beiden "Dorfmugger" für ihren Auftritt anheuern. Mit Bernd Windisch (Bass) und Armin Rühl (Drums) leisten sie sich dieses Mal eine kleine, aber sehr feine Rhythmus-Combo.

Bassist Bernd Windisch ist Mitglied der legendären Heidelberger Lounge-Formation "De-Phazz", spielt außerdem bei der "Lucky Wilson Band" und bei "Zimmermann’s Friends". Er ist zudem ein begnadeter Studiotüftler und hat neben vielen anderen Tonträgern auch fast alle CDs des Odenwälder Shanty Chors als verantwortlicher Toningenieur produziert.

Ein überaus gefragter Mann ist auch Schlagzeuger Armin Rühl, der - wenn nicht gerade mit Herbert Grönemeyer auf Tour oder im Studio - bei zahllosen Band-Projekten mitwirkt. Unter anderem bildet er mit Matz Scheid die Rhythmus-Gruppe der "Cartwrights". Armin Rühl ist gleichermaßen bekannt für sein kraftvolles und präzises Schlagzeugspiel wie auch für seine mitreißende optische Performance.

Das Open-Air-Konzert, oder eben auch "Little Woodstock", der "Dorfmugge" auf dem Spargelhof Reisig zieht alljährlich begeisterte Live-Musik-Fans auf den Hof der Familie Reisig, wo über die Sommermonate ein Hofcafé betrieben, sowie Spargel und Erdbeeren verkauft werden.

"Woodstock" ist gerade in diesem Jahr das passende Stichwort. Das legendäre Festival jährt sich 2019 nämlich zum 50. Mal, und die "Dorfmugge" werden ihre Setlist mit einigen Klassikern des berühmten Hippie-Festivals spicken.

Für die Verpflegung des Publikums sorgt wie immer die Familie Reisig mit ihren zahlreichen Helfern.

Info: Open-Air "Völlisch vun de Roll" mit "Mundart trifft Musical" am Freitag, 12. Juli, und "Dorfmugge" mit Gästen am 13. Juli, jeweils 20 Uhr; Einlass ist um 18.30 Uhr. Tickets für "Mundart trifft Musical" kosten 24 Euro, für die "Dorfmugge" 18 Euro. Vorverkauf: Spargelhof Reisig, Lobdengaustraße 26, Großsachsen, Fässlers Ecklädchen, Landstraße 12, Großsachsen.