Von Stefan Zeeh

Hirschberg-Großsachsen. Der Turnverein "Germania" Großsachsen (TVG) hat einen neuen Vorstand. Nachdem der Erste und der Zweite Vereinsvorsitzende, Marco Fleckenstein und Reiner Kolb, im Laufe des Jahres zurückgetreten waren und Kassierer Gerd Schnabel und der Dritte Vorsitzende, Dietmar Stamm, erklärt hatten, nicht mehr kandidieren zu wollen, galt es bei der Jahreshauptversammlung des TVG an diesem Mittwoch, einen kompletten neuen Geschäftsführenden Vorstand zu wählen. Für die vakanten Vorstandsämter konnten bereits im Vorfeld der Versammlung Kandidaten gefunden werden.

Bei der Wahl des Vorstandes zeigten die gut 60 erschienenen Vereinsmitglieder in der Sachsenhalle eine große Einigkeit. Denn jeder der Kandidaten wurde einstimmig gewählt. Rebekka Ulrich führt fortan den Verein, ihr zur Seite stehen Bernd Kopp als Zweiter und Thomas Thünker als Dritter Vorsitzender. Schatzmeister ist nun Klaus Müller. Ebenso einstimmig wurden Pressereferent Matthias Dallinger und Schriftführer Lysander Ammann in ihren Ämtern bestätigt.

Zu Beginn der Versammlung blickte Stamm auf das vergangene Jahr zurück, das ganz im Zeichen der Corona-Pandemie stand. "Die TVG-Familie hielt auch in schwierigen Zeiten zusammen", stellte er mit Blick auf die vielen ausgefallenen Veranstaltungen fest. Und es gebe Hoffnung auf "normale" Zeiten, da seit Juli alle Abteilungen den Sportbetrieb wieder aufgenommen haben. Anfang Oktober soll zudem der im vergangenen Jahr ausgefallene "Hirschberger Kreis" nachgeholt werden. BASF-Vorstandsvorsitzender Martin Brudermüller konnte als Referent gewonnen werden, der bereits 2020 als Gastredner vorgesehen war.

"Unsere Mitgliederzahl schwankt immer um die 1300", berichtete anschließend Schnabel. Daran habe die Corona-Pandemie nichts geändert. Finanziell habe der Verein durch die Pandemie auch nicht gelitten, ganz im Gegenteil. "Es war vom Ergebnis her unser bestes Jahr", erläuterte der TVG-Schatzmeister. So konnten die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen gesteigert werden, ebenso wie die aus den Spendengeldern.

Da die Tennishalle durch die Kontaktbeschränkungen nicht genutzt werden konnte, spendeten fast alle Hallennutzer ihre eigentlich zu entrichtende Hallenmiete dem Verein. Erwartungsgemäß sind dagegen die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern für die Spiele der ersten Handballmannschaft zurückgegangen. Dagegen gab es nur geringe Einbrüche bei den Sponsorengeldern, weshalb Stamm deren Treue zum TVG lobte.

Geringere Ausgaben gab es zudem bei den Personal- und Sachkosten. "Wir wissen nicht, was 2021 noch kommt", war Stamm jedoch froh, dass der Verein über gewisse Rücklagen verfügt. Zudem reduzierten sich die Schulden weiter, denn die drei Darlehen des Vereins liefen in den kommenden beiden Jahren aus.

"Es war und ist eine Herausforderung für alle", ging Bürgermeister Ralf Gänshirt in seinem Grußwort auf die mit der Corona-Pandemie verbunden Belastungen ein. Dabei lobte er besonders das Hygienekonzept, das die TVG-Verantwortlichen für die Jahreshauptversammlung entwickelt hatten. So wurden etwa am Eingang nicht nur die Namen der Teilnehmer erfasst, genauestens wurde auch protokolliert, wer an welchem Tisch saß.

Olga Wolf wurde geehrt. Foto: Dorn

Auf Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder verzichte man an diesem Abend allerdings. Das werde im kommenden Jahr oder bei einem separaten Ehrungsabend nachgeholt, so Stamm. Eine Ehrung gab es trotzdem im Rahmen der Verabschiedung langjähriger im Vorstand und Verein aktiver Mitglieder. "Überall, wo Hände gebraucht wurden, war Olga zur Stelle", hob Stamm den Einsatz von Olga Wolf für den Verein hervor. Sie hatte zudem über viele Jahre hinweg die Geschäftsstelle des Vereins geleitet. Für ihre mehr als 30-jährige Tätigkeit als Übungsleiterin der "Minihandballer" überreichte er ihr die Nikolaus-Dörsam-Medaille, die der TVG für besondere Leistungen und Verdienste vergibt.