Hirschberg-Großsachsen. (wabra) Ehrengemeinderat Peter Johe, der heute seinen 80. Geburtstag feiert, hatte großen Anteil an der Entwicklung Hirschbergs. Den Wahlspruch der Freien Wähler, "Quer denken, gerade handeln" hat sich Johe zu seiner Lebensaufgabe gemacht. Die vielfältigen Aufgaben während seiner 43-jährigen Gemeinderatstätigkeit bewältigte er mit viel Verantwortungsbewusstsein und persönlichem Engagement. Unter seinem Mitwirken wurden zahlreiche Projekte in der Gemeinde verwirklicht.

Prägnant formulierte er seine jährliche Haushaltsrede. Mit Engagement, Temperament und Geradlinigkeit äußerte er seine Meinung im Gemeindeparlament. Dem sachkundigen Redner hörten auch der Bürgermeister und die Ratskollegen gern zu. Seine Meinung war auch bei den Bürgern gefragt.

Er nannte die Dinge im Gemeinderat beim Namen, auch wenn dies manchmal unbequem war. In seiner langjährigen Zugehörigkeit zum Gemeinderat hat er sich in zahlreichen Ausschüssen eingebracht. Für seine außergewöhnlichen Verdienste um das Gemeinwohl im Ehrenamt ernannte ihn die Gemeinde Hirschberg im Jahr 2014 zum Ehrengemeinderat.

Peter Johe wurde am 29. Juni 1940 in Großsachsen geboren. Nach Abitur und Wehrdienst begann er in Heidelberg 1960/61 sein Jura-Studium, das er 1969 mit dem Zweiten Staatsexamen abschloss. In seiner Zeit als Referendar lernte er Konstanz, Mannheim und Karlsruhe kennen. Als Assessor war er bei der Staatsanwaltschaft in Mannheim und als Richter am Landgericht Mannheim tätig. 1975 erfolgte die Ernennung zum 1. Staatsanwalt in Heidelberg. Bis 1984 war ihm das Referat für Straftaten mit politischem Hintergrund übertragen. Für kurze Zeit war Peter Johe an die Generalstaatsanwaltschaft nach Karlsruhe abgeordnet. 1984 wurde er zum Oberstaatsanwalt ernannt. 1989 erfolgte die Ernennung zum ständigen Vertreter des Leitenden Oberstaatsanwalts und zum stellvertretenden Behördenchef. Von 1993 bis 2005 war er in Mosbach Behördenleiter und Leitender Oberstaatsanwalt.

Seine kommunalpolitische Heimat hat der Jubilar bei den Freien Wählern Hirschberg gefunden. Für ihn war und ist es wichtig, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, seine Vorstellungen ohne Einflussnahme der Parteien einbringen zu können. Vier Jahre war der Jubilar in der selbstständigen Kommune Großsachsen Gemeinderat. Nach dem Zusammenschluss von Leutershausen und Großsachsen im Jahr 1975 saß er bis 2014 für die Freien Wähler im Gemeinderat und war deren Fraktionsvorsitzender. 15 Jahre hatte er das Amt des Zweiten Bürgermeister-Stellvertreters inne.

Während seines politischen Wirkens wurde Johe für seine Verdienste 1992 vom Land Baden-Württemberg mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. Die Gemeinde ehrte ihn mit der Silbernen und Goldenen Ehrennadel sowie dem Ehrenring der Kommune. Im Jahr 2005 erhielt Johe das Bundesverdienstkreuz am Bande. Der Landesverband der Freien Wähler würdigte seinen bürgerschaftlichen Einsatz mit der Goldenen Ehrennadel. Auch der Ortsverein ehrte seinen langjährigen Vorsitzenden mit Ehrenzeichen. Im Jahr 2000 wurde er zum Ehrenvorsitzenden der Freien Wähler Hirschberg ernannt.

Für die Partnerschaften mit den Gemeinden Brignais, Schweighouse und Niederau setzte sich Johe besonders ein. Im Jahr 2005 wurde der Partnerschaftsverein Hirschberg gegründet. Insgesamt zwölf Jahre gehörte er als stellvertretender Vorsitzender dem Gründungsvorstand an. Seit 2010 ist er Mitglied und Vorsitzender im Angehörigenbeirat der Weinheimer Diakoniewerkstätten Rhein-Neckar. 30 Jahre war er Mitglied des Aufsichtsrats der Raiffeisenbank Badische Bergstraße. Auch bei der Lebenshilfe Weinheim engagierte er sich. Johe ist ferner Mitglied in zahlreichen Vereinen.

Der seit 1969 mit Ehefrau Rosemarie verheiratete Jubilar – aus der Ehe gingen drei Kinder hervor – erhielt durch seine Familie viel Unterstützung. Nach wie vor hat er die Kommunalpolitik im Blick, über die er auch weiterhin im Kreise seiner Freunde bei den Freien Wählern diskutiert. Die RNZ wünscht alles Gute!