Von Annette Steininger

Hirschberg-Großsachsen. "Historische Gebäude haben eine besondere Geschichte zu erzählen", findet Thomas Sättele, Vorstand der Fondsbroker AG, die in der "Apfelbachmühle" ihren Sitz hat. Schon dieses Objekt haben die Fondsbroker 2003 liebevoll hergerichtet und es geschafft, moderne Büros mit historischem Ambiente zu kombinieren. Nun wird es ein ähnliches Projekt in unmittelbarer Nähe geben: die Merkel-Mühle, auch Bärs-Karl-Mühle oder firmenintern "Untere Apfelbachmühle" genannt, wie Sättele schmunzelnd erzählt.

So sieht die Merkel-Mühle in der Breitgasse 36 aktuell aus. Zum Areal gehören auch eine Scheune und eine Remise. Foto: Dorn (2)/Fondsbroker AG (3)

Den letzten Müller, Karl Bär, kannte Thomas Sättele noch persönlich. Er betrieb dort, in der Breitgasse 36, einen Eier- und Futtermittelverkauf. "Und da wir Pferde haben, gehörten wir zu seinen Kunden", erzählt der Unternehmensvorstand. Als Bär älter wurde, kam er schließlich in ein Pflegeheim. Ab diesem Zeitpunkt stand das Anwesen leer. "Ich denke, es waren so sieben, acht Jahre", erinnert sich Sättele.

Nach seinem Tod seien die Erben auf ihn zugekommen. "Wir sind ja eigentlich direkte Nachbarn, auch wenn es zunächst nicht so aussieht", meint der Unternehmer. Die Wasser-Ausleitungen der Merkel-Mühle befanden sich hinter der Apfelbachmühle. Die Idee der Erben kam bei den Vorständen Sättele und Frank Gutschalk an, Thomas Sätteles Sohn Kevin, Partner bei Kopp und Sättele, Architekten, stieg in das Projekt mit ein. Erste Gespräche mit den Erben fanden dann Anfang 2021 statt. "Am 1. Mai 2021 haben wir dann die Merkel-Mühle übernommen", berichtet Thomas Sättele. Seitdem befinden sich die Projektbeteiligten im engen Austausch mit dem Denkmalamt und der Gemeinde. Dabei profitieren sie natürlich auch von ihren Erfahrungen mit dem ersten Projekt, der Apfelbachmühle. "Es ist natürlich eine Gratwanderung, ein Spannungsfeld", beschreibt Sättele, wie man moderne Büroräume in eine historische Umgebung integriert.

Die Fondsbroker-Vorstände Thomas Sättele (li.) und Frank Gutschalk. Foto: Dorn (2)/Fondsbroker AG (3)

Dabei ist es ihm ein Anliegen, auch die Historie sichtbar zu machen. So dient unter anderem ein Foto, das nach Einschätzung des Unternehmers um 1900 entstanden ist, als Orientierung für die denkmalgerechte Sanierung. So hatte das Mühlengebäude beispielsweise einst Fensterläden, die nun in ähnlicher Form wieder angebracht werden sollen. Auch die Mühlentechnik, die noch größtenteils gut erhalten ist, soll erlebbar bleiben.

Sättele kann sich beispielsweise vorstellen, einige der Mühlensteine auf dem Parkplatz auszustellen. Das Dach soll teilweise mit Schleppgauben geöffnet werden, um für bessere Lichtverhältnisse zu sorgen. Die Remise, die den Innenhof überdacht, und das Mühlengebäude quasi mit einer alten Scheune verbindet, soll erhalten bleiben. Auf der Remise gen Süden, "also von der Straße aus nicht sichtbar", wie Sättele erläutert, wollen die Eigentümer eine Photovoltaik-Anlage installieren. Das Ensemble werde als Effizienzhaus-Denkmal besonders energetisch saniert.

Über dem Gewölbekeller der Scheune ist die Jahreszahl 1835 zu lesen. Foto: Dorn (2)/Fondsbroker AG (3)

Das Scheunengebäude will Kevin Sättele künftig privat als Zweifamiliengebäude nutzen und eine Wohnung darin vermieten. Unter der Scheune befindet sich ein Gewölbekeller, wo die neuen Eigentümer auch den wohl ältesten Fund machten: So ist über dem Eingang in Sandstein die Zahl "1835" eingraviert, urkundlich erwähnt ist eine Mühle an dieser Stelle bereits im 16. Jahrhundert. Während die Scheune über knapp 380 Quadratmeter Fläche verfügt, sind es beim Mühlengebäude und Wasserbau 500 Quadratmeter.

Klar ist: Da steht viel Arbeit bevor: "Mit einem Eimer Farbe ist es nicht getan", meint Sättele schmunzelnd. Aber immerhin: Das Anwesen sei in einem relativ guten Zustand. Bei den Stallungen war allerdings ein Teil eingefallen und musste aus Sicherheitsgründen abgerissen werden.

Aus der Scheune soll ein Zweifamilienhaus werden, die Remise daneben bleibt erhalten. Foto: Dorn (2)/Fondsbroker AG (3)

In den nächsten zwei Wochen wird sein Sohn den Bauantrag einreichen; der Unternehmer rechnet mit einem Baubeginn im Spätsommer und einer ungefähren Bauzeit von 18 Monaten. Dann werden einige Mitarbeiter des unabhängigen Finanzdienstleisters in die Merkel-Mühle umziehen, denn der Platz in der Apfelbachmühle ist einfach zu knapp geworden, wie Sättele berichtet. Der 1993 gegründete unabhängige Finanzdienstleister, der zunächst in Heidelberg ansässig war und dann 2005 ins Großsachsener Tal zog, hat inzwischen 15 Mitarbeiter. Gerade erst habe es zwei Neueinstellungen gegeben, berichtet der Vorstand. "Aktuell können wir noch einiges über Homeoffice abfangen, aber wenn alle wieder zurückkehren, brauchen wir mehr Platz", so Sättele. Die Branche boomt, das Unternehmen selbst ist erfolgreich und wächst. Hauptsitz der Fondsbroker AG soll künftig die Merkel-Mühle werden. Aber auch in der Apfelbachmühle wird nach wie vor gearbeitet, das Atelier von Sätteles Frau Nicole im Gewölbekeller bleibt ebenfalls an Ort und Stelle.

Ob weitere Mühlenkäufe im Mühlendorf Großsachsen geplant sind? Thomas Sättele winkt lachend ab: "500 Meter entlang der Straße wollen gepflegt und erhalten werden."