Hirschberg-Großsachsen. (ans) Wer zuletzt durch Großsachsen gefahren ist, könnte sich über die stark beschädigte Mauer in der Landstraße an der Ecke Haagackerweg gewundert haben. Sie gehört zum Areal des "Kurpfälzer Zollhofs", einst eine Kurpfälzer Hauptzollstation in Großsachsen, heute Eventlocation. Wie Eigentümer Arnulf Tröscher auf RNZ-Anfrage berichtete, habe ein 17-Tonner-Lastwagen einem E-Biker ausweichen müssen und in der Mauer "gebremst".

"Er hat sich gemeldet und schuldig ,bekannt’", so Tröscher. Der Fahrer habe ihnen alle Informationen geliefert, und sein Chef habe versichert, über die Versicherung für alles aufzukommen.

Das ist aus seiner Sicht schon eine "Verbesserung". Denn vor drei Jahren beschädigte ein Lkw beim Wenden Teile des Dachs, die Regenrinne und die Hausecke und fuhr dann davon... "Es gab zwar Zeugen aber kein Kennzeichen. Da half dann auch keine Versicherung", erinnert sich der Eigentümer zurück.

Falls sich nun im neuen Fall Zeugen, die den Radler gesehen haben, würde sich Tröscher freuen, wenn sie sich melden. Bis die Mauer wieder aufgebaut ist, könnte es jedenfalls noch dauern, denn das gehe erst, wenn es keine Frostgefahr mehr gibt. Außerdem seien alle Handwerker ausgebucht.