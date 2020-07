Von Karin Katzenberger-Ruf

Hirschberg-Großsachsen. Schon mal vom Wäschewaschschwung gehört? So bezeichnet Trainerin Karin Schauer ausladende Armbewegungen nach beiden Seiten. Es ist Mittwochnachmittag, auf dem Spargelhof Reisig in Großsachsen haben sich sieben Mitglieder des örtlichen Landfrauenvereins eingefunden, um an einem "Smovey-Kurs" teilzunehmen.

Ein "Smovey" ist ein nur rund 500 Gramm schwerer Schwingring, bestehend aus einem Spiralschlauch, gefüllt mit vier Stahlkugeln. Seit einigen Jahren ist das Gerät im Gesundheitssport im Einsatz – weil die Konstruktion Vibrationen erzeugt, die stimulierend auf die Muskulatur wirken und den Trainingseffekt erhöhen.

Die Simulation kann über die Handreflexzonen erfolgen, aber auch über die Schultern. "Mit Smoveys lassen sich Kraft, Kondition und Koordination schulen", sagt Karin Schauer im Gespräch mit der RNZ. Die Fremdsprachensekretärin, die sich auf "Sprach-Sport-Mental-Coaching" spezialisiert hat, ist von der positiven Wirkung der "Smoveys" absolut überzeugt und weiß, dass mit deren Hilfe nicht nur der Körper, sondern auch der Geist in Schwung kommt. Oder besser gesagt: Es gibt einige mentale Übungen, die gut zum Gehen mit den Schwingringen oder zur Gymnastik passen. Ein Beispiel: Die Gruppe sagt nacheinander Baumarten von A bis Z auf oder überlegt sich nach dem gleichen Schema eine Einkaufsliste mit Gemüsesorten.

Die Begriffe "schwingen, bewegen, lächeln" stecken im englischen Kunstwort "Smovey". Doch wer hat das Sportgerät erfunden? Es war ein Österreicher namens Johann Salzwimmer, ein Tennislehrer, der im Alter von 50 Jahren an einer Form von Parkinson erkrankte und seine Beweglichkeit so lange wie möglich aufrechterhalten wollte. Zunächst schwang er beim Gehen die Tennisschläger hin und her, dann kam er auf die Idee mit den Schwingringen, die nun in einer integrativen Werkstatt produziert werden und weltweit Absatz finden.

"Sie eignen sich wirklich für alle Altersgruppen", weiß Karin Schauer. Gerade die Älteren profitieren ihrer Schilderung nach aber besonders von dem handlichen Gerät. Gegen verspannte Schulter- und Nackenmuskeln soll es geradezu eine Wunderwaffe sein. Karin Schauer, die vor zwei Jahren schon einmal einen Smovey-Kurs bei den Landfrauen Großsachsen gab, war von Jugend an Leistungssportlerin, die es im Rudern bis zur Badischen Meisterin schaffte. Bei ihr kann man auch Einzelkurse, zum Beispiel im Stand-up-Paddeln, buchen. Außerdem ist sie als Übungsleiterin im Deutschen Skiverband (DSV) aktiv.

Kleines Schmankerl am Rande: Beim Skifahren hat sie "Smoveys" auch schon mal statt der Stöcke benutzt und ist so "über die Piste getanzt". Den entsprechenden "Video-Beweis" liefert sie vor Ort via Smartphone.

Zurück zu den Landfrauen, die nach kurzer Aufwärmphase auf dem Reisighof Richtung Villa Rustica aufbrechen und nach einer abwechslungsreichen Stunde wieder zurück sind. Es folgt eine Vorstandssitzung auf dem Hof der Vorsitzenden Karin Reisig. Der "Smovey-Kurs" war nach wochenlanger Zwangspause die erste Landfrauen-Aktion in Zeiten der Corona-Krise. Der Jahresausflug nach Weikersheim und Umgebung im August ist abgesagt. "Bei der Busfahrt und der Planwagenfahrt hätten wir Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, das wollten wir nicht", sagt die Vorsitzende.

Ein für Juli geplanter Besuch im "ZDF-Sommergarten" fällt ebenfalls flach, aber das ging von der Sendeanstalt in Mainz als Veranstalter aus. Ein Vortrag zum Thema "Allergien" im September in der Alten Turnhalle Großsachsen soll allerdings nach jetzigem Stand stattfinden.