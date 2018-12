Von Marco Partner

Hirschberg-Großsachsen. Es ist zu einer Tradition geworden. Ein Ritual, das mittlerweile so selbstverständlich erscheint, dass Lore Schüssler das Jubiläum fast gar nicht bemerkt hätte. Im Jahre 1998, also vor genau 20 Jahren, wurde die evangelische Kirche in Großsachsen zum ersten Mal mit ihren Figuren verziert - und das Krippenspiel auf besondere Weise für Jung und Alt erlebbar. Mit Maria und Josef aus Ton, den Heiligen Drei Königen, Hirten und Schafen wird die Weihnachtsgeschichte sichtbar. Und jedes Jahr darf eine Figur erst kurz vor Heiligabend in die Krippe gelegt werden: das Jesus-Kind, an dem die Rentnerin besonders lange knetete und formte.

"Es war die schwierigste Figur. Natürlich", erinnert sie sich, denn alle Blicke sind schließlich auf den Sohn Gottes gerichtet. Die Augen der rund 50 Zentimeter hohen Tonfiguren wie auch die Augen der Kirchenbesucher. Jeweils zehn bis 15 Stunden modellierte sie an den Geschöpfen aus der Bibel. Äußerste Vorsicht und Sorgfalt waren geboten, damit sich Kopf und Arme aufgrund des starken Eigengewichts beim anschließenden Brennvorgang nicht verbiegen.

Herausgekommen sind Gestalten mit ausdrucksstarken Gesichtern und einer lieblichen Mimik. "Maria wollte ich sehr jung halten, so wie es in der Bibel steht", verrät Schüssler. Als ihre Lieblingsfigur entpuppte sich aber Josef, der mit der rechten Hand eine Lampe hält und mit der linken seinen Mantel zuzieht. Ein Symbol, das Kälte und Wärme gleichermaßen zum Ausdruck bringt.

"Jesus wurde in einem Stall, in Armut geboren. Reichtum soll man in Gott haben", wollte sie mit den Figuren auch ihren Glauben manifestieren. Deshalb trat sie damals an Pfarrerin Petra Erl mit dem Vorschlag heran, Krippenfiguren anzufertigen. "Schon als Kind hat der Glaube bei mir eine große Rolle gespielt, was sich auch in meiner künstlerischen Arbeit widerspiegelt", erklärt Schüssler.

Als Mitglied des Kirchengemeinderats schmückte sie schon zuvor den Altar. "Meine Motivation war aber auch, den Kindern durch die Figuren die Weihnachtsgeschichte näherzubringen", so die 75-Jährige. Bereits im Februar begann sie damals damit, Ton in Form zu bringen. Eine Skizze fertigte sie sich zuvor nicht an, sondern folgte einfach ihrer Intuition, ihrem Glauben. "Es ist faszinierend, was aus einem Klumpen entstehen kann. Wie Gedanken und Gefühle zu Figuren werden", zeigt sie sich stolz, dass ihre insgesamt 18 kleinen Geschöpfe wie Esel, Kamel oder die drei Weisen aus dem Morgenland zu festen Kirchgängern geworden sind, die jedes Jahr aufs Neue das i-Tüpfelchen bei der Heiligabend-Messe darstellen.

Ergänzt durch den aufwendigen Stall von Schreinermeister und Kirchenältestem Franco Chierici. "Er hat wirklich einen wunderschönen Stall gebaut mit einem beleuchteten Sternenhimmel", findet sie. Und so ist es auch zu einem Ritual geworden, dass die Familie Angelberger jedes Jahr die Krippe unter der Kanzel aufbaut, mit Moos und Tannenzweigen schmückt und die Beleuchtung für Stall und Sternenhimmel einsetzt.

Eine andächtige Stimmung, aber Schüssler blickt dabei nicht nur auf das Krippenspiel, sondern auch in die Augen der Besucher. "Wenn ich sehe, mit wie viel Würde und Vorsicht das Christkind von den Kindern in die Krippe gelegt wird, bin ich zufrieden. Dann weiß ich, es ist eine Freude, die Figuren mit anderen zu teilen", sagt sie - und kommt somit der Kernbotschaft der Weihnacht, gemeinsam mit anderen echte Freude zu empfinden, ganz nahe.