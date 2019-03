Hirschberg-Großsachsen. (nip) Diese Vorstellung hätte ihr gefallen: Dass jemand so lebendig in ihre Rolle schlüpft und so kundig über ihr Dasein als Prinzessin der Kurpfalz und Herzogin von Orléans plaudert, wie Andrea Lorenz jetzt bei der restlos ausgebuchten Veranstaltung von Volkshochschule und Hotel "Krone", das hätte die 1652 in Heidelberg geborene Elisabeth Charlotte zu schätzen gewusst.

Und erst das Essen, das in der "Krone" auf den Tisch kam. Vermutlich hätte Liselotte, wie sie kurz genannt wurde, den Pfälzer Saumagen mit gepökelter Schweinelende auf Rahmsauerkraut mit Kräuter-Speck-Öl besonders gemocht. Unvergessen die Anekdote, als die kleine, recht verfressene Prinzessin nachts im Zimmer den geliebten Specksalat vertilgen wollte und dabei aufflog. Jungfer Kolb sollte auf ihre Ernährung achten, denn das Mädchen wuchs eher in die "Breite als in die Höhe", wie der durchlauchtigste Vater, Kurfürst Karl I. Ludwig von der Pfalz, ein Sohn des Winterkönigs, oft feststellte. Dazu kam noch das "Bärenaffenkatzengesicht", ein ungebärdiges Wesen nebst einer großen Portion gesunden Menschenverstandes. "Du darfst denken, was du willst. Nur sagen darfst du es nicht", erklärte ihre Lieblingstante Sophie von Hannover, bei der das Mädchen nach der Trennung der Eltern einige Jahre verbrachte. "Den zweiten Teil habe ich oft vergessen", sagte Andrea Lorenz als putzmuntere "Lissl". Zwei Stunden mit der Darstellerin von Heidelbergs berühmter Tochter vergingen im Hotel "Krone" wie im Flug.

"Das war ein sehr kurzweiliger Abend, und wir haben viel Geschichte gelernt. Wir sehen uns hoffentlich wieder", verabschiedete VHS-Außenstellenleiter Ralf Gänshirt die temperamentvolle Referentin nach dem Drei-Gang-Menü mit Kartoffelsamtsüppchen mit Blutwurstkrapfen und Zwiebelmarmelade, besagtem Saumagen und einer perfekten Rieslingcréme mit Traubensalat, Apfelbeignets und Vanilleeis.

In drei Blöcken erzählte Lorenz die Lebensgeschichte von Liselotte nach, die 1671 aus politischen Gründen mit Herzog Philippe d’ Orléans, genannt "Monsieur", verheiratet wurde. Der homosexuelle Herzog war Bruder des Sonnenkönigs, Ludwig XIV, zeugte mit Liselotte jedoch drei legitime Kinder. Dass ihr Vater per Vertrag in Liselottes Namen auf die Kurpfalz als Erbe verzichtet hatte, wusste die junge Frau damals nicht. Sie erfuhr es erst, als ihr Bruder, der eigentliche Thronfolger, gestorben war und ihr Schwager die Kurpfalz nun als Erbe einforderte, weil Frauen nicht erben konnten. Mit den bekannten Folgen.

Der Sonnenkönig schickte seine Soldaten, die brandschatzten und mordeten. Kein Stein blieb auf dem anderen. Auch nicht in Heidelberg, wo die Bürger den Besatzern mit weißen Fahnen entgegentraten und das Stadttor in der Hoffnung öffneten, so bleibe man verschont. Vergebens. Liselotte weinte bittere und vor allem hilflose Tränen. In ihren Briefen, rund 60.000 schrieb sie in all den Jahren aus Versailles und versorgte durch sie ganz Europa mit Informationen, machte sie sich Luft. 5000 bis 6000 Briefe sind erhalten, neue tauchen immer wieder auf.

"Sie war die erste Frau, die als Schriftstellerin in Erscheinung trat. Eine großartige Frau, eine, die sich durchboxen musste und ihr Schicksal annahm", sagte Andrea Lorenz. "Für mich ist es eine Ehre, wenn ich sie spielen darf so wie hier. Und sie dabei zum Leben erwecke."

Nach vielen Intrigen und Anschlägen am Hof des Sonnenkönigs blieben Liselotte Triumphe: Sie wurde vergleichsweise alt, überlebte Mann und Schwager. Ihr Sohn Philippe II. übernahm die Regentschaft für den damals noch unmündigen eigentlichen Thronnachfolger. Über ihre Kinder wurde Liselotte zur Stammmutter der europäischen Königshäuser im 18. bis 20. Jahrhundert.