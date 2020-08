Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Goßsachsen. Es sind Bilder, die Helmut Mäffert immer noch bewegen: 1991 nahm der heute 62-jährige Zweite Vorsitzende des DRK Hirschberg an einem vom Kreisverband Mannheim organisierten Hilfstransport nach Moldawien teil. 1989 wurde Chisinau, Hauptstadt der Republik Moldau, Partnerstadt Mannheims.

13 Fahrzeuge umfasste der Konvoi über 2500 Kilometer, an Bord waren Nahrung für Kinderheime und medizinische Hilfsgüter für Krankenhäuser. "Wir haben ältere Menschen besucht, die in Notunterkünften vom russischen Halbmond betreut wurden", schildert Mäffert. Die kranken und versehrten Menschen zu sehen, sei hart gewesen. "Das Gesundheitssystem war eine Katastrophe, Schläuche und Kanülen wurden gespült und dann wiederverwendet."

In einem Krankenhaus trafen sie auf ein 22-jähriges Opfer eines Motorradunfalls mit Schädel-Hirn-Trauma. Zum Sterben verurteilt mangels medizinischer Möglichkeiten. "Man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nicht dabei war", sagt Mäffert, auch nach dieser langen Zeit noch sichtlich bewegt, und zeigt auf die Fotos, die er zum Gespräch mit der RNZ mitgebracht hat.

Ein älterer Kollege habe auf der Heimfahrt geweint. "Das war für mich prägend und berührend", meint er. Nach dieser Erfahrung sei er zufriedener gewesen mit dem, was er selbst hatte. "Und ich habe gemerkt, wie wertvoll es ist, in Freiheit zu leben, nicht in Angst." Während des Aufenthalts sei beständig der KGB präsent gewesen. Argwöhnisch habe der sowjetische Geheimdienst die Deutschen und ihr Tun beobachtet.

Der in Großsachsen geborene Mäffert lernte Bauschlosser, war 33 Jahre lang im Busbau als Schweißer tätig und ist seit 2012 Fahrer von Schwertransportern.

Im Alter von zwölf Jahren kam er über einen Freund zum Jugendrotkreuz. Es gefiel ihm und er blieb dabei, lernte Erste Hilfe, nahm an Ferienlagern und Gruppenwettkämpfen teil. Mit 16 Jahren wechselte er zu den Aktiven, absolvierte die Sanitäts- und eine Zusatzausbildung für Sportunfälle, Geburtshilfe und gynäkologische Notfälle. Auf dem Laufenden zu bleiben, ist ihm wichtig, Qualitätssicherung hat beim Deutschen Roten Kreuz ohnehin einen hohen Stellenwert.

Kurz vor der Einberufung zur Bundeswehr bot ihm der damalige Vorsitzende Walter Randoll an, sich beim DRK zu verpflichten. "Das waren seinerzeit noch zehn Jahre", sagt Mäffert. Er überlegte. Beim DRK wollte er sowieso bleiben, der wirtschaftliche Aspekt gab dann den Ausschlag: "Ich konnte weiterarbeiten und Geld verdienen."

Helmut Mäffert organisiert die Sanitätsdienste bei den Sommertagsumzügen, Straßenfesten, Radrennen, der Fastnacht oder den Kerwen. Auch am Mathaisemarkt beteiligt sich das DRK Hirschberg. Sanitätsdienste bei Konzerten in der SAP-Arena oder bei Sportveranstaltungen sind kleine Bonbons.

Warum man sich engagiert? "Aus Idealismus. Fürs Dankeschön macht man es nicht", meint er. Deprimierend findet er es, dass Angriffe auf Rettungskräfte zunehmen, zumeist in Stadtgebieten. "Ich kann das nicht nachvollziehen. Die Helfer wollen doch nichts Böses."

Es koste durchaus Zeit, Kraft und Nerven, an den Wochenenden eine Ausbildung zu absolvieren, während andere ihre Freizeit genießen, meint er. Der Partner müsse dabei mitziehen, betont Helmut Mäffert. Das ist bei ihm der Fall. Er brachte seine Frau Jaqueline zum Roten Kreuz, inzwischen ist sie die Sozialbetreuerin des Hirschberger Ortsvereins. Das Paar hat zwei Kinder und zwei Enkelkinder. Dass die Tochter noch zuhause wohnt, sei schön. Und auch die Enkel freuten sich, wenn Opa und Oma Zeit haben.

In Großsachsen hält das Ehepaar Ziegen und Schafe, im Urlaub reizt ihn der Tauchsport. "So richtig in voller Montur mit Taucherflasche und allem", sagt er schmunzelnd. Er sei ein sehr aktiver Mensch, lieber in Bewegung als im Liegestuhl ruhend. Als Zweiter Vorsitzender übernimmt er für den Ortsverein administrative Aufgaben und organisiert die jährlichen Blutspenden in den Ortsteilen.

Was sein Ehrenamt angehe, so sei es schön, zu wissen, dass er Hilfe leisten könne, wenn sie gebraucht wird. "Dass ich das Know-how habe, kompetent zu helfen."