Hirschberg-Großsachsen/Weinheim. (max) Das Warten hat ein Ende. Seit dieser Woche ist es offiziell, die Grundschule Großsachsen bekommt mit Andrea Auer eine neue Leiterin. Das teilte Oberschulamtsdirektor Frank Schäfer auf RNZ-Anfrage mit. Auer war bisher Konrektorin an der Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule in Weinheim-Lützelsachsen. Nach der Pensionierung der bisherigen Großsachsener Schulleiterin Kyra Herrmann-Bläß, die im Sommer von den Schülern gebührend aus ihrer 15-jährigen Tätigkeit verabschiedet worden war (RNZ vom 23. Juli), leitete ihre Stellvertreterin Myriam Rachid-Dilling die Schule kommissarisch. Bei der Großsachsener Grundschule war bis Redaktionsschluss am Montagabend telefonisch niemand erreichbar.