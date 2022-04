Hirschberg-Großsachsen. (max) Was ist eigentlich die Lieblingsspeise des Bürgermeisters, und wie können auch Grundschüler ihre Anliegen ins Rathaus bringen? Eine Antwort auf die erste Frage, nämlich Schupfnudeln mit Apfelbrei und Rumpsteak mit Gemüse, und eine Gelegenheit für Zweiteres bekamen die 4a und die 4b der Großsachsener Grundschule am Mittwoch. Im Rahmen einer Bürgermeistersprechstunde besuchte Rathauschef Ralf Gänshirt die Schüler, um sich ihren Fragen zu stellen. Das Treffen war das Ergebnis der Zusammenarbeit von Schulsozialarbeiterin Angelika Kaindl, Schulleiterin Andrea Auer und dem Familienbüro der Gemeinde unter Leitung von Bernd Lauterbach.

Und die Viertklässler kamen nicht unvorbereitet. Auf zwei Stellwänden, für jede Klasse eine, hatten sie Karten von Hirschberg aufgehängt, auf der grüne, rote und blaue Pins an verschiedenen Plätzen des Ortes eingestochen waren. Grün stand für "Hier halte ich mich gern auf", Rot für "Hier halte ich mich nicht gern auf" und Blau für "Ideen, Wünsche, Veränderungen", wie die beiden Moderatoren Lea und Fares aus der 4a erklärten. Lieblingsplätze der Schüler waren zum Beispiel die Sportplätze, die Villa Rustica oder der Apfelbach.

Bei den Orten, an denen sie sich nicht so wohl fühlen, fiel vor allem das bekannte Problem der B3 ins Gewicht. Moderatorin Lea erklärte, dass vielen die Straßenüberquerungen zu unsicher seien und auch die Wege teilweise so eng wären, dass man Angst haben müsste, von der OEG oder einem Auto erfasst zu werden. Auch dass die Autos zu schnell seien, fanden die Schüler. Ein Vorschlag der Kinder war, eine Unterführung in Großsachsen zu bauen, ähnlich der in Leutershausen. Der zweite große Kritikpunkt am Ort waren die fehlenden Freizeitmöglichkeiten für Heranwachsende. Die Spielplätze seien nur für kleinere Kinder ausgelegt, und es gebe keinen Ort, wo man sich bei schlechtem Wetter mit Freunden treffen könnte, präsentierten Maximilian und Clara die Ergebnisse der 4b.

Auf beide Probleme ging Gänshirt ein, der sich beeindruckt von der Vorstellung der vier Kinder zeigte: "Das sind genau die Themen, die auch den Gemeinderat teilweise seit Jahrzehnten beschäftigen", sagte er ernüchternd. Eine "endgültige Musterlösung" für das Problem mit der B3 gebe es nicht. Er wolle prüfen, inwiefern die Übergänge sicherer gemacht werden könnten, damit den Kindern nicht mehr so "mulmig" beim Überqueren sei.

Das Anliegen, dass es mehr Freizeitmöglichkeiten brauche, wolle er noch vor den Sommerferien in den Gemeinderat einbringen, da man bei der Planung der Spielplätze tatsächlich eher auf kleinere Kinder geachtet habe, gestand er. Er wies auf die geplante Pumptrack-Anlage im Sportzentrum hin, die auch für größere Kinder ein guter Ort sein könnte, um sich aufzuhalten. Sollte es den Bedarf geben, könne er sich zudem vorstellen, die alte Schillerschule in Leutershausen wieder als Jugendtreff zu aktivieren.

Aber auch persönliche Einblicke ins Leben des Bürgermeisters erhielten die interessierten Schüler. So wollten sie unter anderem wissen, wieso er Bürgermeister wurde, ob man gut verdiene, ob er Fußballfan sei oder Haustiere habe, worauf er antwortete: "Nein, aber ich habe eine Kamera installiert und entdeckt, dass bei uns im Garten Füchse, Dachse, Marder und Katzen ein- und ausgehen. Das sind sozusagen meine Haustiere."