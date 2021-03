Hirschberg-Großsachsen. (ans) Südlich des Edeka-Marktes in Großsachsen liefen zuletzt die Erdarbeiten, nun ist bald Baubeginn für das Geschäftshaus mit Sparkassen-Filiale, Budni-Drogeriemarkt sowie Büro- und Praxisräumen. Mit dem Bau soll es zwei oder drei Wochen nach Ostern losgehen, vermeldet Werner Kroffl, Teil einer Investorengesellschaft, die das Areal an der B3 erworben hat. Kroffl ist zudem Geschäftsführer der IBB Immobilien-, Bauträger- und Baulanderschließungsgesellschaft aus Mannheim, die das Projekt entwickelt und den Bau überwacht.

Zuletzt hieß es, dass Gebäude würde wohl im Frühjahr 2022 fertig. Aktuell geht der Investor sogar von einer früheren Fertigstellung, "eventuell bis Ende des Jahres", aus. Wer außer Budni und Sparkasse noch ins Geschäftshaus kommt? "Wir gehen erst jetzt in die Vermietung. Am Donnerstag stellen wir zum Beispiel Bauschilder mir Vermietungshinweis", kündigt der Investor an.