Seit Mai stehen den Goldbeck-Mitarbeitern in Hirschberg weitere 170 Parkplätze im neu erweiterten Parkhaus zur Verfügung. Die Bauzeit betrug vier Monate. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (zg/ans) Die rund 500 Goldbeck-Mitarbeiter in Hirschberg können sich seit Mai über mehr Parkfläche freuen. Das Unternehmen sei in den vergangenen Jahren stark gewachsen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

"Um auch zukünftig allen Mitarbeitern ausreichend Parkplätze anbieten zu können, hatte die Geschäftsführung entschieden, an das bereits vorhandene Parkhaus anzubauen", berichtet Alexander Mödder, Leiter Projektmanagement der Niederlassung Rhein-Neckar.

Goldbeck zählt zu den führenden Bauunternehmen Deutschlands. Es konzipiert, baut und revitalisiert maßgeschneiderte Gebäude mit System für Produktion und Logistik, Büroarbeit, Handel, Wohnen und Parken. Darüber hinaus bietet Goldbeck integrierte gebäudenahe Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie. Goldbeck ist Partner für die mittelständische Wirtschaft, für Großunternehmen, Investoren, Projektentwickler und öffentliche Auftraggeber. Das Unternehmen realisierte im Geschäftsjahr 2017/18 über 470 Projekte mit einer Gesamtleistung von 2,73 Milliarden Euro. Aktuell sind über 6500 Mitarbeiter bei Goldbeck beschäftigt.

Baubeginn war im Januar. In nur vier Monaten entstand das neue Parkhaus mit fünf Etagen und 170 Stellplätzen. Die Immobilie ist laut Pressemitteilung von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen zertifiziert. Eine geschwungene Glasfassade in moderner Optik dient als Witterungsschutz und sorgt mit ihren Öffnungen für ausreichende Durchlüftung.

Die Solaranlage des Bestandsparkhauses speist das Parkleitsystem, das Autofahrer per dynamischen Anzeigetafeln zu freien Park- oder Ladeplätzen leitet. Das Gebäude ist mit E-Tankstellen und einem intelligenten Lade-Management ausgestattet: "Fahrzeuge können zeitversetzt geladen werden und bekommen zuerst den Strom, der im System noch verfügbar ist. So entstehen keine Lastspitzen", erklärt Mödder. Neben dem Hauptsitz in Bielefeld ist Hirschberg der zweitgrößte Standort des Bauunternehmens und Sitz der Niederlassung Rhein-Neckar, der Regionalvertretung Südwest sowie von Goldbeck Solar.